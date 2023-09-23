Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
В Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда
Опрос Insa: Уровень поддержки правительства Германии опустился до 37%
Число поддерживающих правящую коалицию немцев в Германии достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года, следует из исследования института Insa для газеты Bild am Sonntag.
Так, общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 37%, что стало самым низким уровнем поддержки (минус 15%) со времен прошлых выборов, передает РИА «Новости».
При этом за входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) проголосовали бы 17% (минус 8,7% по сравнению с 2021 годом), за «Зеленых» – 14% (минус 0,8%), а за Свободную демократическую партию (СвДП) – 6% (минус 5,5%).
Самой популярной политической силой осталась Христианско-демократический союз (ХДС), за который проголосовали бы 27% избирателей, и «Альтернатива для Германии» с 22%. Партия «Левые» при этом без изменений набрала 5%.
Опрос проводился с 18 по 22 сентября, в нем приняли участие 1 203 человека.