FIS отказала лыжникам Терентьеву, Ардашеву и Степановой в нейтральном статусе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не выдавать нейтральный статус российским спортсменам Александру Терентьеву, Сергею Ардашеву и Веронике Степановой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее аналогичный отказ получил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России Екатерина Галкина отмечала, что он намерен оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

На Олимпийских играх 2022 года Терентьев стал обладателем двух бронзовых наград, а Степанова выиграла золото в эстафетной гонке. Ардашев в данный момент владеет Кубком России.

В начале осени FIS ослабила правила допуска россиян к международным стартам, убрав запрет на выступления для представителей ЦСКА и других спортивных организаций, имеющих отношение к вооруженным силам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев назвал политическим решение FIS отказать Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса.

В тот же день пресс-служба FIS отказалась комментировать причины этого отказа.

В понедельник FIS предоставила нейтральный статус олимпийскому чемпиону Денису Спицову.