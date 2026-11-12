Россияне Панфилова и Андрейко выиграли юниорский чемпионат мира по батуту

Tекст: Тимур Шайдуллин

Панфилова победила на соревнованиях среди девушек в возрасте 13-14 лет, получив за свое выступление 24,900 балла, пишет РИА «Новости». Андрейко выиграл золото среди юношей той же возрастной категории с результатом 27,000 баллов.

Второе место в этой дисциплине занял еще один россиянин Никита Дымов, набравший 25,900 балла.

Юниорский чемпионат мира в Китае проходит с 12 по 15 ноября. Российские батутисты выступают на турнире с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поздравил российских батутистов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на взрослом чемпионате мира в Нанкине.

В воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

В субботу Бегим выиграла золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.