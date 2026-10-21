Маск заявил о возможном слиянии компаний SpaceX и Tesla

Маск допустил объединение компаний SpaceX и Tesla

Tекст: Мария Иванова

«SpaceX и Tesla создали рабочие группы для обсуждения этой идеи. <…> Считаю ли я это хорошей идеей? Да», – заявил Маск в ходе презентации финансового отчета SpaceX за третий квартал.

По мнению предпринимателя, объединение принесет множество преимуществ. В частности, SpaceX и Tesla смогут более эффективно разрабатывать программное обеспечение для искусственного интеллекта и внедрять новые решения в сферах создания чипов, робототехники и других областях, передает ТАСС.

При этом глава компаний подчеркнул, что заявления о неизбежности слияния пока будут преувеличением. Окончательное решение остается за специально созданными рабочими группами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Маск предрек выручку SpaceX в триллион долларов к 2028 году.

В феврале компании SpaceX и xAI объединились.

В прошлом году предприниматель отказался объединять стартап xAI и компанию Tesla.