Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Победа сборной Англии прервала 44-матчевую беспроигрышную серию Испании
Победа Англии прервала рекордную серию Испании без поражений
Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Испании в заключительном туре группового этапа Лиги наций, прервав 44-матчевую беспроигрышную серию испанцев.
Встреча третьей группы лиги A прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:2. У победителей отличились Гарри Кейн, Эзри Конса и Бен Уайт. В составе испанцев забивали Микель Оярсабаль и Нико Уильямс, передает РИА «Новости».
С 63-й минуты англичане находились в меньшинстве после того, как был удален Эллиот Андерсон.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вела счет серии без поражений со времени проигрыша Шотландии в марте 2023 года. На протяжении 44 официальных игр испанская сборная не знала поражений в игровое время, завоевав золото на чемпионатах Европы в 2024 году и мира в 2026-м.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Англия обыграла Хорватию в Лиге наций со счетом 7:0. В октябре хорватские футболисты потерпели крупнейшее поражение в истории команды. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча».