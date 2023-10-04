Шольцу предрекли историческое фиаско

N-TV: Шольца и СДПГ ждет историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене

Tекст: Ольга Никитина

В статье N-TV говорится, что, согласно опросам, Шольца ждет «двойное фиаско» и «настоящий разгром». В партии канцлера, по мнению автора публикации, «скорее всего, будет пожар».

Так, в Баварии партия Шольца может занять пятое место, а в Гессене – четвертое. Причем обогнать ее может не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но также «Зеленые» и «Альтернатива для Германии» (АДГ).

«Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

Издание добавляет, что крах СДПГ напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его «светофорном» (коалиционном) правительстве, согласно которым работой правительства недовольны 79% немцев.

Также издание прогнозирует, что в воскресенье вновь громко разгорится спор между членами правительственной коалиции. Значительно возрастет давление в обществе в пользу политических перемен в Берлине, считают авторы статьи.

«СДПГ столкнется с шоковыми волнами неуверенности в себе. Это начало борьбы за выживание для Олафа Шольца», – указывает телеканал.

У Шольца, как считает N-TV, есть три варианта действий. Первый – использовать «разгром» на выборах для перезагрузки кабинета министров. Второй – сделать «политический разворот» по ключевым вопросам: миграции, промышленной и энергетической политике.

Есть и третий вариант, который Шольц прежде всегда использовал в кризисных ситуациях: «Промолчать и кое-как перебиваться». Такая стратегия, как отмечается в статье, могла бы продолжать работать для него еще несколько месяцев и позволила бы просто сохранить власть до 2025 года, когда его пребывание на посту канцлера определенно закончилось бы.

Напомним, в сентябре сообщалось, что число поддерживающих правящую коалицию немцев в Германии достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года.