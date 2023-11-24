Эксперты оценили последствия массовых беспорядков в Дублине для Европы

Политолог Корнилов: Беспорядки в Дублине заставят ЕС реагировать на недовольство европейцев миграционной политикой

Tекст: Евгений Поздняков

«Ирландию по-настоящему всколыхнуло. Нападение мигранта на троих детей и женщину, пытавшуюся их защитить, стало спусковым крючком для начала массового протеста. Однако недовольство граждан текущей миграционной политикой государства копилось не один день. Ситуация с беженцами давно вызывает опасения у местных жителей», – сказал британист Василий Егоров.

«Преступления с участием приезжих периодически потрясают всю Ирландию. Долгое время государство занимало весьма дружелюбную политику по отношению к мигрантам, прибывающим сюда из Северной Африки или других регионов мира. Им упрощали процедуру въезда, квоты на прием беженцев регулярно увеличивали», – отмечает эксперт.

«В общем, как такового дискурса об ограничении потока прибывающих в страну иностранцев в большой политике Ирландии практически не было. Все это вылилось в первую по-настоящему масштабную акцию протеста в Дублине», – подчеркивает собеседник.

«Не думаю, что произошедшее серьезно повлияет на положение дел в государстве. Все-таки в Ирландии устоялся достаточно прочный консенсус по поводу взаимодействия с беженцами. Разрушить его и пересобрать в соответствии с текущими потребностями граждан с помощью одного лишь массового протеста не удастся», – акцентирует он.

«Однако в недалекой перспективе в Ирландии может сформироваться партия, которая будет отстаивать интересы правых избирателей. Думаю, эта политическая сила заявит о себе уже к выборам 2025 года. Общественный запрос на ужесточение миграционного законодательства никуда не уйдет и будет лишь укрепляться», – считает эксперт.

«В принципе, такие движения характерны для многих европейских государств. Отмечу, что происходят они, как правило, из-за резонансных событий, не отреагировать на которые местные жители попросту не могут. Однако ситуация до сих пор остается напряженной, и руководство ЕС, пожалуй, не сможет ее игнорировать», – уточняет Егоров.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов связывает масштабы протестов с действиями полиции Дублина. «Местные силовики до последнего скрывали личность преступника, в то время как граждане уже успели увидеть фотографии с места событий», – сказал он.

«В ситуации, когда достоверная информация со стороны властей попросту отсутствовала, местные жители решили, что их обманывают. Разумеется, у людей появилось желание самостоятельно восстановить справедливость. И это особенно опасно для Ирландии, поскольку страна на протяжении долгих лет была достаточно открытой для мигрантов», – акцентирует собеседник.

«В государстве создана колоссальная инфраструктура по приему беженцев. После 2022 года сюда же стали стекаться и выходцы с Украины. Их селили в уютные гостиницы, выделяли пособия. Разумеется, местным такое положение дел пришлось не по душе. Общество постепенно меняло свое отношение к приезжим», – считает политолог.

«Однако эта ситуация характерна для многих европейских стран. Постепенно здесь формируется волна недовольства чересчур либеральным миграционным законодательством. С помощью таких настроений реализуется «правый поворот», который набирает все больше силы внутри ЕС. Игнорировать изменения общественного мнения бюрократам из Брюсселя уже не удастся», – резюмирует Корнилов.

Ранее в Дублине были прекращены массовые беспорядки. Об этом телеканалу RTE сообщил главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин. По его словам, центр города постепенно возвращается к «нормальной жизни». Он отметил, что ни один сотрудник правоохранительных органов не получил серьезных травм.

В настоящий момент столицу Ирландии патрулируют 400 полицейских. За ситуацией в Дублине ведется пристальный контроль. Среди простых гражданских также не сообщалось о получении тяжелых травм или повреждений. Напомним, причиной стихийных волнений стало нападение неизвестного мужчины на детей у католической школы.

Пострадавшими стали три ребенка и 30-летняя женщина. В настоящее время за жизнь пострадавшей девочки борются врачи. Как сообщает издание Irish Times, демонстранты собрались у площади Праннел, неподалеку от которой и произошло преступление. Участники акции подожгли автомобиль полиции и повредили несколько других транспортных средств.

Кроме того, из-за действий собравшихся загорелся городской автобус, а сам центр Дублина был закрыт для посещений до момента завершения протеста. Подозреваемый в покушении оказался уроженцем другой страны, проживший в Ирландии два последних десятилетия. Нападавший действовал осознанно: перед атакой он какое-то время провел перед школой.

О преднамеренности действий свидетельствует то, что он был вооружен ножом. Между тем армия страны опровергла слухи о присутствии своих подразделений в Дублине. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что фотографии автомобилей Сил обороны относятся к отдельной плановой операции, не имеющей отношения к прошедшим беспорядкам.