Чего России ждать от Голландии

«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Он более 10 лет руководит своей страной, показав себя ярким политиком. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам предстоящих в Голландии выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.

Последние дни Нидерланды не могут сетовать на отсутствие внимания к себе. Страну охватили невиданные доселе погромы, вызванные очень строгими мерами правительства по борьбе с коронавирусом. Впервые после окончания Второй мировой войны в Голландии по указанию Рютте ввели комендантский час, закрыто почти всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. Голландская полиция ведет себя с протестующими весьма жестко, совершенно не интересуясь, что об этом подумают за границей.

Беспорядки совпали с правительственным кризисом. Занимавший свой пост с 2010 года премьер в середине января подал прошение об отставке после скандала с детскими пособиями. В марте Нидерланды ждут парламентские выборы, главный вопрос которых: сумеет ли политический долгожитель Рютте сохранить свой пост или же отправится писать мемуары. Вопрос этот интересен и многим в ЕС, и в Турции. И, разумеется, в России – ведь он влиял на отношения с нашей страной очень существенно.

Рютте часто обвиняют в отсутствии харизмы, однако его биографию скучной никак не назовешь. Он родился в Гааге в 1967 году и был младшим, седьмым, ребенком в зажиточной протестантской семье. Подобное нечасто встретишь в современной Европе. В детстве мечтал стать пианистом и даже какое-то время серьезно к этому готовился. Но в итоге стал историком и, будучи еще студентом Лейденского университета, вступил в ряды либерально-консервативной Народной партии за свободу и демократию.

Впрочем, первоначально он строил карьеру не по партийной линии, а в компании Unilever – одном из крупнейших в мире производителей продуктов питания и бытовой химии. Вероятно, именно там окончательно cформировались его взгляды на политику и экономику. Своей «иконой» Рютте называл британского премьера Маргарет Тэтчер. И действительно, очень многое в своей политике он перенял у нее. Разве что скептическое отношение к ЕС у «железной леди» не унаследовал.

Добившись определенных высот в бизнесе, Рютте пошел в политику. В 2002 году его избрали депутатом парламента, откуда он почти сразу же попал в правительство, где проработал госсекретарем на разных направлениях. Спустя четыре года он возглавил Народную партию за свободу и демократию, которую в 2010 году привел к победе на выборах. С тех пор Рютте бессменно руководит Голландией, превратившись в заметного политика на европейском и даже мировом уровне.

Внутри страны он зарекомендовал себя как последователь Тэтчер. Он, конечно, не демонтировал голландское социальное государство, но экономил везде, где только мог. Собственно говоря, и нынешний правительственный кризис случился потому, что чиновники, повинуясь решениям кабинета Рютте, искали любую зацепку, чтобы отказать людям в пособиях. Так что не стоит удивляться, что молодежь из относительно неблагополучных районов сегодня пошла всё направо и налево громить.

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Значительная часть популярности Рютте связана с его довольно жесткой миграционной политикой. До стрельбы в трамвае в Утрехте весной 2019 года терактов в Голландии не было, да и это преступление по сравнению с другими странами выглядит не таким уж большим. При нем ужесточили правила получения пособий мигрантами. А в разгар миграционного кризиса 2015-2017 годов Рютте прямо заявил , что приезжие, которые не хотят жить по голландским законам и правилам, должны покинуть страну.

Жесткая антииммигрантская риторика голландского премьера вызвала недовольство в Турции. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган для борьбы с ним пытался использовать большую турецкую общину Нидерландов, но по настоянию Рютте его эмиссаров не пустили в страну. Возник крупный дипломатический скандал, турки даже пожаловались на голландского премьера в ООН. Так что в Анкаре давно уже имеется зуб на нашего героя, и его уходу там точно обрадуются.

Обрадуются его уходу и в Польше с Венгрией, которые настроены к мигрантам куда жестче Рютте. Им он не угодил своим нежеланием давать им по линии ЕС дополнительные средства. И дело не только в том, что Нидерланды, имея доход на душу населения выше, чем в Германии, и так много платят в бюджет Евросоюза. Рютте не захотел давать деньги тем, кто «имеет проблемы с демократией». Так что в Варшаве и Будапеште тоже с нетерпением ждут его окончательной отставки.

Кстати, о демократии и ценностях. Одна из тайн Рютте – его личная жизнь. Он ни разу не был женат, что породило слухи о его нетрадиционной ориентации (но подтверждений им до сих пор нет). Впрочем, в Голландии этим мало кого удивишь. Но то, что демократия для Рютте – не пустой звук, и он готов защищать современные европейские ценности (какими бы чудными они не казались), те же Турция, Польша и Венгрия узнали на себе.

Если же говорить о России, то при Рютте российско-голландские отношения переживают стадию заморозки. Причина очевидна – катастрофа самолета МН-17 над Донбассом, ответственность за которую Голландия почти сразу же возложила на Россию. Идущий сегодня в Гааге суд местами выглядит как откровенная пародия. Но так или иначе та трагедия буквально обнулила российско-голландские отношения. С тех пор Рютте ни разу не встретился с российскими руководителями.

Именно после той катастрофы Евросоюз ввел против России третий пакет санкций, действующих до сих пор. И без деятельной роли Нидерландов и лично Рютте (учитывая, чьими подданными были большинство жертв трагедии) тут просто не могло обойтись. Собственно, голландский премьер впоследствии сожалел о том, что санкции оказались не столь действенными. Потому его уход на политическую пенсию вряд ли может расстроить нашу страну.

Видеть в Рютте только исполнителя воли США или Германии было бы глубоким заблуждением. Так, во время визита в Вашингтон он позволил себе резко перебить президента Дональда Трампа, не согласившись с ним в вопросе пошлин. Что касается канцлера Германии Ангелы Меркель, то и с ней по вопросу миграционной политики или выделения средств в антикризисный фонд ЕС он явно имел разные мнения. Так что перед нами – вполне самостоятельный политик.

Да и с чего ему быть чьим-то «цепным псом»? Голландия имеет мощнейшую экономику с высокими технологиями, сильными банками и передовым сельским хозяйством. 17 миллионов населения – не так уж и мало, да и великое колониальное прошлое у страны было. Наконец, Нидерланды до сих пор входят в число крупнейших торговых партнеров России. Одного этого вполне достаточно, чтобы пристально следить за деятельностью Рютте и не считать Голландию чьей-то «рукой» или «ногой».

Так что осталось подождать, скажутся ли нынешние погромы на популярности Рютте, пока исполняющего свои обязанности. Выборы в парламент Голландии пройдут уже 17 марта. Если он их проиграет – всё равно впишет свое имя в число заметных европейских политиков начала XXI века. А выиграет – значит, не раз даст повод поговорить о себе. К сожалению, едва ли поводы хорошие. То, что он неприятен Эрдогану или Ярославу Качиньскому, не делает его для России более удобным.

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