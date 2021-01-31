Чего России ждать от Голландии

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31 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чего России ждать от Голландии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию. Подробности...

Россия не должна официально присоединять Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям. Подробности...
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Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 30 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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    Вадим Трухачёв

    Чего России ждать от Голландии

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		31 января 2021, 15:35

    «Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Он более 10 лет руководит своей страной, показав себя ярким политиком. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам предстоящих в Голландии выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.

    Последние дни Нидерланды не могут сетовать на отсутствие внимания к себе. Страну охватили невиданные доселе погромы, вызванные очень строгими мерами правительства по борьбе с коронавирусом. Впервые после окончания Второй мировой войны в Голландии по указанию Рютте ввели комендантский час, закрыто почти всё, кроме продуктовых магазинов и аптек. Голландская полиция ведет себя с протестующими весьма жестко, совершенно не интересуясь, что об этом подумают за границей.

    Беспорядки совпали с правительственным кризисом. Занимавший свой пост с 2010 года премьер в середине января подал прошение об отставке после скандала с детскими пособиями. В марте Нидерланды ждут парламентские выборы, главный вопрос которых: сумеет ли политический долгожитель Рютте сохранить свой пост или же отправится писать мемуары. Вопрос этот интересен и многим в ЕС, и в Турции. И, разумеется, в России – ведь он влиял на отношения с нашей страной очень существенно.

    Рютте часто обвиняют в отсутствии харизмы, однако его биографию скучной никак не назовешь. Он родился в Гааге в 1967 году и был младшим, седьмым, ребенком в зажиточной протестантской семье. Подобное нечасто встретишь в современной Европе. В детстве мечтал стать пианистом и даже какое-то время серьезно к этому готовился. Но в итоге стал историком и, будучи еще студентом Лейденского университета, вступил в ряды либерально-консервативной Народной партии за свободу и демократию.

    Впрочем, первоначально он строил карьеру не по партийной линии, а в компании Unilever – одном из крупнейших в мире производителей продуктов питания и бытовой химии. Вероятно, именно там окончательно cформировались его взгляды на политику и экономику. Своей «иконой» Рютте называл британского премьера Маргарет Тэтчер. И действительно, очень многое в своей политике он перенял у нее. Разве что скептическое отношение к ЕС у «железной леди» не унаследовал.

    Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Добившись определенных высот в бизнесе, Рютте пошел в политику. В 2002 году его избрали депутатом парламента, откуда он почти сразу же попал в правительство, где проработал госсекретарем на разных направлениях. Спустя четыре года он возглавил Народную партию за свободу и демократию, которую в 2010 году привел к победе на выборах. С тех пор Рютте бессменно руководит Голландией, превратившись в заметного политика на европейском и даже мировом уровне.

    Внутри страны он зарекомендовал себя как последователь Тэтчер. Он, конечно, не демонтировал голландское социальное государство, но экономил везде, где только мог. Собственно говоря, и нынешний правительственный кризис случился потому, что чиновники, повинуясь решениям кабинета Рютте, искали любую зацепку, чтобы отказать людям в пособиях. Так что не стоит удивляться, что молодежь из относительно неблагополучных районов сегодня пошла всё направо и налево громить.

    Значительная часть популярности Рютте связана с его довольно жесткой миграционной политикой. До стрельбы в трамвае в Утрехте весной 2019 года терактов в Голландии не было, да и это преступление по сравнению с другими странами выглядит не таким уж большим. При нем ужесточили правила получения пособий мигрантами. А в разгар миграционного кризиса 2015-2017 годов Рютте прямо заявил, что приезжие, которые не хотят жить по голландским законам и правилам, должны покинуть страну.

    Жесткая антииммигрантская риторика голландского премьера вызвала недовольство в Турции. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган для борьбы с ним пытался использовать большую турецкую общину Нидерландов, но по настоянию Рютте его эмиссаров не пустили в страну. Возник крупный дипломатический скандал, турки даже пожаловались на голландского премьера в ООН. Так что в Анкаре давно уже имеется зуб на нашего героя, и его уходу там точно обрадуются.

    Обрадуются его уходу и в Польше с Венгрией, которые настроены к мигрантам куда жестче Рютте. Им он не угодил своим нежеланием давать им по линии ЕС дополнительные средства. И дело не только в том, что Нидерланды, имея доход на душу населения выше, чем в Германии, и так много платят в бюджет Евросоюза. Рютте не захотел давать деньги тем, кто «имеет проблемы с демократией». Так что в Варшаве и Будапеште тоже с нетерпением ждут его окончательной отставки.

    Кстати, о демократии и ценностях. Одна из тайн Рютте – его личная жизнь. Он ни разу не был женат, что породило слухи о его нетрадиционной ориентации (но подтверждений им до сих пор нет). Впрочем, в Голландии этим мало кого удивишь. Но то, что демократия для Рютте – не пустой звук, и он готов защищать современные европейские ценности (какими бы чудными они не казались), те же Турция, Польша и Венгрия узнали на себе.

    Если же говорить о России, то при Рютте российско-голландские отношения переживают стадию заморозки. Причина очевидна – катастрофа самолета МН-17 над Донбассом, ответственность за которую Голландия почти сразу же возложила на Россию. Идущий сегодня в Гааге суд местами выглядит как откровенная пародия. Но так или иначе та трагедия буквально обнулила российско-голландские отношения. С тех пор Рютте ни разу не встретился с российскими руководителями.

    Именно после той катастрофы Евросоюз ввел против России третий пакет санкций, действующих до сих пор. И без деятельной роли Нидерландов и лично Рютте (учитывая, чьими подданными были большинство жертв трагедии) тут просто не могло обойтись. Собственно, голландский премьер впоследствии сожалел о том, что санкции оказались не столь действенными. Потому его уход на политическую пенсию вряд ли может расстроить нашу страну.

    Видеть в Рютте только исполнителя воли США или Германии было бы глубоким заблуждением. Так, во время визита в Вашингтон он позволил себе резко перебить президента Дональда Трампа, не согласившись с ним в вопросе пошлин. Что касается канцлера Германии Ангелы Меркель, то и с ней по вопросу миграционной политики или выделения средств в антикризисный фонд ЕС он явно имел разные мнения. Так что перед нами – вполне самостоятельный политик.

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    Да и с чего ему быть чьим-то «цепным псом»? Голландия имеет мощнейшую экономику с высокими технологиями, сильными банками и передовым сельским хозяйством. 17 миллионов населения – не так уж и мало, да и великое колониальное прошлое у страны было. Наконец, Нидерланды до сих пор входят в число крупнейших торговых партнеров России. Одного этого вполне достаточно, чтобы пристально следить за деятельностью Рютте и не считать Голландию чьей-то «рукой» или «ногой».

    Так что осталось подождать, скажутся ли нынешние погромы на популярности Рютте, пока исполняющего свои обязанности. Выборы в парламент Голландии пройдут уже 17 марта. Если он их проиграет – всё равно впишет свое имя в число заметных европейских политиков начала XXI века. А выиграет – значит, не раз даст повод поговорить о себе. К сожалению, едва ли поводы хорошие. То, что он неприятен Эрдогану или Ярославу Качиньскому, не делает его для России более удобным.

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