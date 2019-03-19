Полиция назвала терактом стрельбу в Утрехте

Полиции Нидерландов удалось установить мотив преступления в Утрехте – инцидент квалифицировали как террористический акт.

Представители правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что в салоне машины, на которой пытался скрыться стрелявший, было найдено письмо, свидетельствующее о террористическом мотиве его действий, передает Deutsche Welle.

Также следователи выяснили, что нападавший не был лично знаком ни с одной из жертв.

Тем временем Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на мэра Утрехта Яна ван Занена сообщает, что полиция отпустила двух задержанных по подозрению в причастности к стрельбе в трамвае, передает РИА «Новости».

При этом городская полиция сообщила в Twitter, что все трое подозреваемых еще находятся под стражей: «Что касается трех подозреваемых, которые были задержаны в связи со стрельбой (...), эти три человека все еще находятся под стражей и все еще являются подозреваемыми».

Напомним, в понедельник в нидерландском городе Утрехт открыли стрельбу.

Погибли три человека и еще не менее девяти были ранены. Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности в городе до самого высокого.

Позже был задержан подозреваемый. Отмечалось, что несколько лет назад его арестовывали в связи с причастностью к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство*».