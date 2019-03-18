В Нидерландах открыли стрельбу, есть пострадавшие

В ходе стрельбы в трамвае города Утрехт в Нидерландах пострадали несколько человек.

О стрельбе сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Подробности инцидента пока не приводится.

Площадь на железнодорожном вокзале города оцеплена, на месте находятся аварийные службы.

На место происшествия также прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов, отмечает ТАСС со ссылкой на местную газету «Телеграаф».

Напомним, в прошлую пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, столько же были госпитализированы.