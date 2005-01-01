Задержан подозреваемый в расстреле жителей голландского Утрехта

Полиция задержала 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таныша, который подозревается в стрельбе в районе трамвайной остановки города Утрехта.

Во время пресс-конференции представитель полиции Нидерландов подтвердил факт задержания подозреваемого, сообщает «Интерфакс».

Антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов провело задержание в одном из домов, который был взят штурмом. Мотивы подозреваемого пока не выяснены.

Личность стрелявшего удалось установить по камерам наблюдения. Согласно данным из турецких СМИ, раньше Таныш участвовал в боевых действиях в Чечне. Также отмечается, что несколько лет назад его арестовали в связи с причастностью к террористической группировке «Исламское государство*».

Напомним, в понедельник в Утрехте открыли стрельбу. По одной из версий, причиной могли стать террористические мотивы преступника. Во время бойни погибли три человека и еще не менее девяти были ранены. Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности в городе до самого высокого.