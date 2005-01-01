Выросло число жертв стрельбы в голландском Утрехте

В видеообращении мэр населенного пункта Ян ван Занен заявил, что в голландском городе Утрехте три человека погибли и еще минимум девять получили ранения из-за стрельбы. Перед этим сообщалось об одном погибшем.

Неизвестный мужчина начал стрельбу вокруг себя в районе трамвайной остановки, передает ТАСС.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг сообщил, что стреляли в нескольких местах Утрехта. Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

«В настоящий момент есть один предполагаемый преступник», – цитирует РИА «Новости» слова Алберсберга с пресс-конференции.

По его словам, подозреваемый все еще находится на свободе. Полиция не исключает террористических мотивов стрельбы. После инцидента власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности в городе до самого высокого.

Отмечается, что российское посольство контактирует с правоохранительными органами Нидерландов в связи со стрельбой.

Ранее сообщалось, что в Утрехте открыл стрельбу неизвестный.