Полиция Нидерландов не исключила, что стрельба в Утрехте была терактом

Люди, открывшие стрельбу в трамвае в голландском городе Утрехт, могли иметь террористические мотивы, заявили в полиции Нидерландов.

«Расследование инцидента продолжается. Не исключается, что нападавшие имели террористические мотивы», – сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Власти Нидерландов повысили до самого высокого – пятого – уровень террористической угрозы для провинции Утрехт. Нападавшие по-прежнему разыскиваются.

Тем временем информационное агентство Нидерландов АНП уточняет, что в результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили ранения.

В настоящее время посольство России в Нидерландах находится в контакте с правоохранительными органами страны из-за стрельбы в Утрехте, передает РИА «Новости».

В настоящее время площадь на железнодорожном вокзале города оцеплена, на месте находятся аварийные службы.