ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Длившаяся рекордные пять дней встреча глав государств и правительств Евросоюза показала, что он трещит по всем швам. Небольшие богатые страны Западной и Северной Европы подняли бунт, не желая безвозмездно давать деньги более бедным.

Это возмутило Италию и Испанию, по которым сильно ударил коронавирус. Свои поводы для недовольства есть у Польши и Венгрии. Едва ли ЕС от всего этого развалится, но большие потрясения ему пережить придется. Ни о каком европейском единстве сегодня говорить не приходится.

С 1 июля председательство Евросоюза перешло к Германии. И вполне логично, что канцлер Ангела Меркель вместе с давней соратницей, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, постарались сразу взять быка за рога и по максимуму разобраться с проблемами, которые накопились за время пандемии коронавируса. Иллюзий о том, что всё будет просто, никто не питал. Однако на деле всё оказалось намного сложнее. И подвох подоспел оттуда, откуда не ждали.

Камнем преткновения стали бюджет Евросоюза и план восстановления экономики после пандемии размером в 750 млрд евро. Серьезно пострадавшие от инфекции Италия и Испания рассчитывали на большие суммы. Однако совершенно иное мнение имели наиболее богатые страны ЕС – Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания. Уже по ходу встречи к ним присоединились Финляндия. К числу больших государств их не отнесешь, но все они входят в число государств-доноров Евросоюза, а значит, имеют в нем немалый вес.

Изначально предполагалось, что из 750 млрд две трети (500 млрд) придутся на безвозмездную помощь, и еще треть составят займы. Однако премьер-министр Голландии Марк Рютте в жесткой форме потребовал, чтобы речь шла исключительно о займах. Почти столь же непреклонным был и австрийский канцлер Себастьян Курц. В итоге компромисс нашли: 390 млрд придется на безвозмездную помощь, и еще 360 млрд – на займы. Но поиск решения занял рекордные пять дней. Так что иначе, как вымученным, такой компромисс не назвать.

Еще одно решение касалось семилетнего бюджета, итоговый объем которого немного превысил триллион евро. И здесь опять в роли главного поставщика новостей выступил голландский премьер Рютте. Во многом с его подачи финансирование отдельных государств увязали с такими принципами, как следование европейским законам и ценностям, а также борьба с глобальным потеплением. Недовольные обнаружились и здесь.

Венгерский премьер Виктор Орбан не стеснялся в выражениях, говоря о голландском коллеге. В ходе обсуждения он заявил, что если решение не удастся найти, «это будет по вине парня из Нидерландов». И столь резкие слова вполне объяснимы. Ведь в последние годы именно Венгрию и Польшу критикуют за отход от принципов ЕС в виде отказа принимать беженцев, посягательства на принцип разделения властей и ряд других действий, которые большинство государств Евросоюза воспринимает, как отход от демократии.

И ведь споры по поводу бюджета и плана восстановления – отнюдь не всё, о чем спорят в Евросоюзе. Например, на данной встрече особо не поднималась тема миграции. А между тем всё новые и новые волны беженцев уже захватывают греческие острова. Рано или поздно (скорее рано) та же Греция, а также Италия и Испания, которые первые принимают у себя лодки с мигрантами, поставят вопрос об их перераспределении. И тут тоже начнутся жаркие споры.

Нет согласия и по поводу политики в отношении России. С одной стороны, есть яро антироссийские Польша и страны Прибалтики. С другой – Италия, Венгрия и Кипр хотели бы снять все санкции как можно быстрее. Что касается отношений с США, то и здесь есть страны более проамериканские (вроде тех же Польши, Румынии или Голландии) и более независимые (скажем, Франция или Австрия). То же можно сказать о Китае, Африке, Латинской Америке… Кому-то каждое из направлений более интересно, кому-то – менее…

Но эти споры еще впереди, а для констатации отсутствия единства Евросоюза вполне хватило и обсуждения двух финансовых документов. Причем это тот случай, когда мотивация каждого из спорщиков понятна и логична, каждый по-своему прав, у каждого есть веские основания вести себя резко, не очень считаясь с мнением партнера по ЕС. И потому руководству Евросоюза и председательствующей Германии, которые вынуждены больше всех искать компромисс, не позавидуешь.

Италия и Испания (отчасти и Франция с Бельгией) очень сильно пострадали от коронавируса. Они очень рассчитывали на солидарность со стороны более зажиточных государств, но та же Германия ее не проявила. Немцы неплохо справились внутри страны, еще лучше дело обстояло у Австрии и Дании. Но вот направить вовремя помощь итальянцам и испанцам они «забыли». В итоге страны Южной Европы выкручивались сами, а помогали им Россия, Китай, Куба… В общем, кто угодно, только не те, кто должен это делать в первую очередь.

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Однако и голландцев, австрийцев, шведов и датчан тоже понять можно. Их экономики более устойчивы, они работают лучше, чем жители юга и востока Европы. Они и так вносят в бюджет Евросоюза значительные суммы и устали бесконечно играть роль доноров. Тем более, в случае Швеции ей самой надо справляться с тяжелыми последствиями вируса. Со своей стороны, Австрия, Дания и Финляндия могут сказать, что с них надо брать пример – во всяком случае, у них картина заболеваемости и смертности выглядит весьма неплохо

Что касается увязывания финансирования со следованием нормам Евросоюза, то Венгрию и Польшу понять можно. Они прекрасно видят, к каким последствиям привели миграционный кризис и провал мультикультурализма в других странах. Они не готовы вводить у себя однополые браки. В конце концов, сторонники «сильного государства», не очень считающиеся с принципом разделения властей, победили там неоднократно на совершенно демократических выборах. Потому их наказание за подобные вещи – нарушение демократии.

Однако своя правда есть и у голландского премьера Рютте. В отличие от его страны, Польша и Венгрия являются не донорами, а получателями помощи из бюджета ЕС. Вступая в Евросоюз, они брали на себя обязательство следовать общеевропейским нормам – в том числе в вопросах миграции, прав человека и принципа разделения властей. И если они не имеют возможности заблокировать данные решения в органах ЕС – пусть пеняют на себя. Принципы у ЕС вполне прозрачные, и просчитать риски можно было заранее.

Споры в Брюсселе показали, что Евросоюз просто погряз в противоречиях. Обсуждение каждой серьезной темы неизменно затягивается, обрастая скандалами и склоками. И иначе быть не может. Входящие в него государства очень разные и по уровню экономического развития, и по менталитету, и по трудовой дисциплине, и по географическим предпочтениям внешней политики. И привести всех к общему «знаменателю» каждый раз стоит больших усилий.

Конечно, в результате нынешних споров Евросоюз не развалится. Никто примеру Великобритании пока следовать не хочет. Однако нежелание выйти отнюдь не означает, что все противоречия сами собой решатся. Они то и дело будут выходить наружу. И как следствие – Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить.

Потому (нравится это руководству Евросоюза, или нет) Россия, США, Китай и многие другие продолжат выстраивать диалог с государствами ЕС по отдельности. Иного пути, учитывая бесконечные споры в Евросоюзе, сегодня просто не существует.