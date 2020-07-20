Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных

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20 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Мировые элиты заработали на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...

У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
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«Пора валить» как символ веры

Максим Соколов, публицист
Примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. Между тем увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются. Подробности...
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              Экстренный саммит лидеров ЕС проходит в явно нездоровой обстановке   20 июля 2020, 17:30
              Фото: JOHN THYS/POOL/ЕРА/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              Одним из побочных явлений пандемии COVID-19 стало обострение застарелой проблемы в «европейском доме» – скупости богатых стран Скандинавии и Бенилюкса. Чрезвычайный саммит ЕС, который должен был экстренно решить вопрос о помощи югу Европы, наиболее пострадавшему от болезни, затянулся до неприличия. Воззвать к совести и чувству солидарности пока не удается ни самим «потерпевшим», ни даже Франции с Германией.

              В Брюсселе уже четвертый день тянется чрезвычайный саммит Евросоюза. Встреча на уровне президентов и премьеров была рассчитана на сутки-двое. Но, как отмечает Deutsche Welle, камнем преткновения для европейских лидеров стало согласование пакета помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

              Поздним вечером в воскресенье выяснилось, что Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия упорно не желают идти навстречу планам Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро на основе безвозмездной субсидии. Подобная позиция вызвала открытое недовольство президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего действия коллег-северян «эгоистичными». Он заявил, что скорее готов покинуть саммит, чем подписать «плохое соглашение». Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.

              «Завис» и проект семилетнего бюджета ЕС. Впрочем, пробуксовка обсуждения формирования общеевропейской казны – проблема очень давняя. В относительно благополучном (с точки зрения пандемии) феврале саммит ЕС, после двух дней напряженных переговоров, также окончился безрезультатно. Если достичь соглашения вновь не удастся, финансирование главных программ Евросоюза может быть заблокировано.

              Теперь, когда эксперты предрекают вторую волну коронавируса, призыв руководства ЕС, Франции и Германии проявить гуманизм к Италии, Испании и другим пострадавшим странам Южной Европы натолкнулся на глухую стену непонимания.

              К совести северян и лидеров стран Бенилюкса взывал экс-премьер Бельгии, а ныне глава Евросовета Шарль Мишель. В субботу он предложил компромиссный вариант, сократив пакет безвозмездной помощи до 450 млрд евро. Однако и этот вариант одобрения не получил. Кроме того, представители Нидерландов и Австрии требуют проведения экономических реформ в пострадавших странах, а Италия и Испания категорически против такого условия для выделения финансовой помощи.

              Свою лепту в намечающийся «коронавирусный» раскол внесли страны Восточной Европы. Варшава и Будапешт сопротивляются попыткам увязать выплаты с соблюдением стандартов правового государства. Причина очевидна – Брюссель с завидным постоянством критикует польское руководство из партии «Право и справедливость» и венгерского премьера Виктора Орбана за пренебрежение европейскими нормами демократии. Но, похоже, что главной и неприятной новостью для верхушки ЕС стала прижимистость богатых и менее затронутых пандемией стран Северной Европы.

              «То, что все по-разному пережили коронавирус, повлияло на нынешние разногласия в Евросоюзе. Важным фактором является то, что пандемию легче пережили северные страны. Они проявили больше дисциплины и теперь экономически, социально и политически находятся в лучшем положении», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

              Сравнительно недавно Bloomberg приводил данные аналитиков Capital Economics, которые отмечали: даже Швеция, при всех своих экспериментах с «мягким карантином», пережила коронакризис довольно легко. С четвертого квартала 2019 года по второй квартал нынешнего года показатели шведского ВВП упали лишь на 8%, в то время как ВВП Франции снизился на 25%, а Италии – на 30%.

              Добавим, что согласно июльскому докладу Еврокомиссии, общий спад ВВП еврозоны в коронавирусном 2020 году составит 8,7%. Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны, отмечалось в докладе. Неудивительно, что страны, более спокойно прошедшие и проходящие через пик COVID-19, не горят желанием проявлять альтруизм.

              Сложилось разделение не только на Север и Юг, но и на Запад и Восток, отметил Быстрицкий. «Есть Балканские страны, есть, к примеру, Польша и Венгрия, у которых свои взгляды на происходящее. Но абсолютно во всех странах пандемия обострила чувства людей. Все раздражены и испытывают выматывающий страх, что в том числе оказывает влияние на политиков», – добавил эксперт клуба «Валдай».

              Дело не в конкретных суммах, которые должны быть выделены на преодоление последствий пандемии, полагает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Федор Лукьянов. «В принципе речь идет о принципиальном вопросе функционирования европейской интеграции, в том числе как устроены отношения доноров и получателей в Евросоюзе», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. Эксперт-международник напомнил, что раскол на Север и Юг обозначился задолго до коронакризиса.

              Это возвращение дискуссии вокруг греческого долгового кризиса 2010-2015 годов, когда речь шла о выделении денег на спасение этой страны Южной Европы, напомнил Лукьянов. «Так называемые скупые страны, исходя из того, что проблемные государства не справляются со своими внутренними делами, фактически выступают за оказание помощи на крайне жестких условиях – чтобы те, кто эту помощь оказывают, имели влияние на политику соответствующих стран, – указал эксперт. – Особенно учитывая, что деньги выделяются безвозмездно, ведь речь идет не о кредитах, а именно о грантах – без необходимости выплачивать назад с процентами».

              Этот вопрос основополагающий и сложный – а значит, косметическими компромиссами здесь не обойтись, подчеркнул Лукьянов. «То или иное принятое решение будет в какой-то степени модельным или прецедентным. Именно поэтому идет активная жесткая торговля и пока нерезультативная», – указал эксперт.

              «Если «скупые» страны пойдут на уступки, тогда через какое-то время возникнет вопрос у их населения: «Почему мы должны платить за бесхозяйственность

              стран, которые сами о себе не могут как следует позаботиться?» – спрогнозировал Лукьянов.

              Похожий прогноз в комментарии газете ВЗГЛЯД дал немецкий политолог Александр Рар. «Если правительствам придется «доить» свое население ради общей либеральной Европы, резко усилится оппозиция со стороны евроскептиков и правых. Аргумент «давайте жертвовать ради спасения Европы» уже не работает», – отметил германский эксперт.

              Скандинавские государства вступали в Евросоюз с убежденностью, что финансовая независимость останется неприкосновенной в каждой стране, продолжил Рар. «А теперь им в течение многих последующих лет придется объяснять своим гражданам, что их национальное достояние, финансовые средства, уходят ради сохранения единой Европы на непонятно какие цели в Италию, Португалию, Испанию и Грецию», – указал эксперт.

              Грозящий Евросоюзу раскол по поводу помощи наиболее пострадавшим странам будут «залатывать» Германия и Франция, прогнозирует Рар. «Мне кажется, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон не допустят провала переговоров. Не получится сейчас, ограничатся малыми суммами и назначат новую встречу через месяц. А сами за кулисами будут «выкручивать руки» несогласным, – отметил Рар. – Но этот вопрос на повестку дня обязательно вернется. Раньше ведь это всегда удавалось лидерам ЕС. Но пока Голландия и Австрия выглядят «крепкими орешками». И фронт недовольных постоянно растет». 

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