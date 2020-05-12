Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду

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12 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Эталонный нефтяной фонд Норвегии впервые в истории распродаст активыФото: Gerhard Zwerger-Schoner/
Imagebroker/Global Look Press
Норвегия впервые в истории намерена начать распродажу активов своего суверенного пенсионного фонда, который формируется за счет сверхдоходов от нефти и газа. Этот фонд на триллион долларов, зарабатывающий в том числе на Apple, считается самым крупным в мире. Ни финансовый кризис 2008 года, ни обвал нефти в 2014 году к такому шагу норвежцев не принуждал. Однако пандемия изменила многое.  Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Россиян поддержат при выходе из самоизоляции

Пожилым людям Владимир Путин уделил особое вниманиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?  Подробности...
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Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

Теперь дончане защищают республику от двух напастей: ВСУ и COVID-19Фото: DAVE MUSTAINE/ЕРА/ТАСС
«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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Добрая катастрофа карантина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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          • Как должное

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          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

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          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду

              Брюссельская бюрократия впервые решила указать Германии ее место   12 мая 2020, 23:00
              Фото: imago stock&people/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              Коронавирус предвещает распад Евросоюза по сценарию СССР. С таким прогнозом выступила Марин Ле Пен. Об угрозе распада предупредил и ее ярый оппонент, финансист Джордж Сорос. Оба этих предсказания прозвучали после того, как впервые в истории верхушка ЕС пригрозила наложить санкции на свою опорную страну – Германию. Выйдет ли ФРГ из-за конфликта с Брюсселем из Евросоюза, как это уже сделала Британия?

              В Евросоюзе произошла «некая странность» – появился вопрос о санкциях против Германии, удивился в своем Telegram во вторник российский сенатор Алексей Пушков. «Такое – впервые. Против «нелиберальной» Венгрии – нормально, против авторитарной Польши – куда ни шло, но санкционные процедуры против святая святых? Против центра ЕС в лице Германии? Невиданно», – написал Пушков. По его словам, здесь важна не столько сама причина спора, которая относится к скупке гособлигаций и кредитно-денежной политике, сколько сам факт.

              «Так евробюрократия утверждает свой приоритет над отдельными странами-членами. Не исключая в данном случае Германию. Именно поэтому Британия «сделала ноги» из ЕС: для бывшей империи ходить по струнке из-за решений кафкианских безымянных бюрократов было невыносимо», – написал Пушков.

              В минувшие выходные председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила начать разбирательство против Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону ФРГ. Этот факт кажется особенно пикантным, если вспомнить, что сама фон дер Ляйен – немка, до недавних пор занимавшая пост министра обороны Германии. В кресло главы европейского правительства она попала всего полгода назад с подачи своей старшей соратницы, канцлера Ангелы Меркель.

              Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение конституционного суда ФРГ от 5 мая «эпохальным», потому что по единству ЕС в тот день был нанесен «сокрушительный удар». «Важен сам факт того, что высший национальный судебный орган Германии осудил и назвал неконституционной политику Европейского центрального банка», – отмечал Рар.

              Суть вердикта КС такова: с самого начала «коронакризиса» ЕЦБ скупал долги государственных и частных предприятий по всей Европе, напомнил собеседник. Затем он, грубо говоря, начал печатать деньги, чтобы уравновесить ситуацию. Конституционный суд Германии по сути обвинил Европейский центробанк в удешевлении общей валюты и создании тем самым ситуации социальной несправедливости. Фактически ЕЦБ бьет по карману простых немцев, акцентировал политолог. «Брюсселю придется приложить колоссальные усилия, чтобы заново консолидировать союз. И получится ли это, сейчас сказать сложно», – подчеркивал Рар.  

              Американский миллиардер Джордж Сорос тоже счел решение немецкого суда чрезвычайным событием. В интервью британской газете Independent накануне он предсказал развал Евросоюза. Правда, это произойдет в том случае, если другие страны начнут теперь манкировать  европейским правом вслед за Германией.

              «Могут ли Венгрия и Польша решить, будут ли они следовать европейским законам или своим собственным судам – чью законность поставил под сомнение ЕС? Этот вопрос касается самого сердца ЕС, которое основано на верховенстве закона. Польша немедленно воспользовалась случаем и заявила о превосходстве своих контролируемых правительством судов над европейским законодательством», – возмущается Сорос.

              Лично знакомый с Соросом гендиректор Российского совета по международным делам, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов заметил по этому поводу, что этот финансист вообще склонен к «драматическим прогнозам», которые, как правило, не сбываются. «Сорос год назад уже пророчил и распад ЕС, и дефолт на Украине, но все это не сбылось. Надо учитывать, что Сорос не просто финансовый теоретик, он очень крупный инвестор, поэтому иногда его прогнозs могут определяться его бизнес-интересами. Он может играть на повышение или понижение. В свое время он  пытался подорвать немецкую марку после того, как нанес сильный ущерб британскому фунту», – напомнил Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 89 комментариев
              Действительно, еще год назад Сорос в своей статье на сайте Project Syndicate возмущался тем, что население Евросоюза находится в спячке и «если оно не проснется, то ЕС распадется, как Советский Союз в 1991 году». 

              Кортунов отмечает парадоксальность нынешнего спора Брюсселя и Берлина – бывшая подчиненная Меркель Урсула фон дер Ляйен вступила в конфликт с судом своей же страны. «Этот конфликт очень характерен. В Евросоюзе все привыкли к тому, что немцы всегда за всех платят, поскольку Германия считается неформальным лидером ЕС и больше всего заинтересована в его сохранении», – отмечает политолог, добавив, что теперь немцы не хотят брать на себя ответственность за популистские и непродуманные решения других стран. 

              «Одним столкновением здесь дело не закончится. Будут и другие. После ухода Великобритании общий бюджет не досчитается до 20%. Значит, надо сокращать расходы. Многие страны, особенно Центральной и Восточной Европы, которые остаются получателями, а не донорами, противятся. Они настаивают, чтобы старая Европа увеличивала свой вклад», – пояснил политолог.

              У Брюсселя нет ясного плана по выводу ЕС из кризиса, считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.  «Сейчас будет развертываться серьезная экономическая депрессия. Поэтому некоторые богатые страны ЕС могут поставить вопрос: а почему бы им не действовать самостоятельно?» – сказал он газете ВЗГЛЯД.  По его мнению, одной из главных проблем экономики ЕС становится переоцененный евро, который удорожает производство и предоставление услуг, например, мешает восстановлению туристической отрасли.

              «Возникает вопрос о том, как выходить из депрессии – вместе или поодиночке? А это означает выход из Евросоюза.

              Причем, выход из-под влияния еврократии будет происходить не в пустоту, а в зону российского тяготения.

              На континенте в Европе есть только один противовес – это Россия, с которой многие европейские народы начнут теперь искать нормализации отношений. Мы наблюдаем зарождение центробежных тенденций в ЕС», – прогнозирует эксперт. В то же время Брюссель  не будет «молча наблюдать за процессом». «В его распоряжении остается множество рычагов, прежде всего – деньги ЕЦБ. Поэтому к власти должны прийти принципиально новые силы, которые готовы бросить вызов верхушке Евросоюза», – пояснил Колташов.

              Во Франции одной из таких новых сил, очевидно, может стать Национальное объединение, которое возглавляет Марин Ле Пен. Во вторник Ле Пен заявила, что дни Евросоюза, который является «искусственной конструкцией», сочтены. И напомнила о судьбе советской империи, также рухнувшей из-за своей «идеологической нелепости». Взамен Ле Пенпредлагает создать «Европу наций», основанную на уважении к национальным особенностям каждой страны. Французский политик отметила, что коронавирусный кризис положил начало этим изменениям, вернув в обиход европейцев такие слова, как «границы», «суверенитет» и «национальные интересы».

              Тем временем, российский сенатор Пушков не верит в то, что дни Евросоюза сочтены. Германия не станет его разваливать, ведь она – главный экспортер продукции на еврорынок и главный бенефициар от единой валюты в виде евро. Берлин и получает от союза намного больше других стран, полагает сенатор.

              Пушков предположил, что ФРГ решит «остаться зависимой от США страной, вынужденной считаться с евробюрократией, которую сама же и навязала Европе, при этом получая от этого огромные выгоды». «Даже ценой возможных санкций, которые, вполне возможно, против нее введены все же не будут», – считает Пушков.


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