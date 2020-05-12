Марин Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу

Дни Евросоюза, который является «искусственной конструкцией», сочтены, заявила в статье для Valleurs actuelles французский политик Марин Ле Пен, предложив вместо ЕС создать «Европу наций», основанную на уважении к национальным особенностям и независимости каждой страны.

Она отметила, что коронавирусный кризис положил начало этим изменениям, вернув в обиход европейцев такие слова, как «границы», «суверенитет» и «национальные интересы». Ле Пен указывает, что ЕС готовится с большой помпой отпраздновать 70-летие Декларации Шумана, но это просто «классическая попытка мифотворчества», передает RT текст статьи.

«В мире людей, в мире страстей и мечтаний империя, сведенная к рынку, с самого начала обречена; в великой истории европейских народов, исполненной категоричности, храбрости и даже героизма, она обречена быть всего лишь отклонением», – считает Ле Пен.

Она напомнила о судьбе советской империи, которая рухнула из-за своей «идеологической нелепости».

Евросоюз, добавила Ле Пен, это «лабораторное соединение торжествующей глобализации», «искусственная конструкция, существовавшая как прообраз мирового правительства». По ее мнению, ЕС отжил свое, и в период кризиса из-за коронавируса народное разочарование «вненародным правительством», проявившим свою непоследовательность и безразличие, постепенно переходит в отвращение.

В то же время, считает она, это не означает, что европейская идея мертва, так как «Евросоюз не Европа».

Она призвала 500 млн «истинных европейцев» вспомнить о духе солидарной Европы, которую «не нужно строить, она уже существует».

«Ей не 70 лет, она сияет с начала времен», – заявила политик.

Но, подчеркнула Ле Пен, «подлинная Европа» может быть организована исключительно вокруг наций, выкованных веками «разнообразных и созидательных народов», при безоговорочном уважении к национальным чувствам.

По ее словам, сейчас появился смысл и новая легитимность у слов «суверенитет», «границы», «государство-стратег», «национальные интересы», и за этим «семантическим прорывом» видится «идеологическая победа», следствием которой вскоре станут политические потрясения.

«Суверенные народы в суверенных государствах, Европа, находящая пути сотрудничества в уважении к нациям – этот естественный порядок вещей постепенно возвращается на своt место», – заключила Ле Пен.

Ранее Ле Пен назвала выход Британии из ЕС началом формирования Европы независимых государств.