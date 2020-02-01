Марин Ле Пен предрекла распад ЕС

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала состоявшийся выход Британии из ЕС (Brexit) началом формирования Европы независимых государств.

«Евросоюз останется в истории как громкий провал. Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев», – отметила Ле Пен, передает ТАСС.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал обращение к британцам на английском языке, выразив сожаление из-за их выхода из ЕС, назвав произошедшее шоком.

Он признал, что модель ЕС недостаточно эффективна и не всегда позволяет отвечать повседневным нуждам граждан, однако заявил о необходимости извлечь уроки из Brexit и подтвердил намерение «бороться за суверенную и демократичную Европу».

Напомним, в пятницу вечером Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ждет Великобританию после выхода из ЕС.