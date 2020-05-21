Как Европа и США ошиблись с выходом с карантина

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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

Фактический саботаж Минского процесса со стороны Киева длится с самого начала, считает ГрызловФото: Михаил Метцель/ТАСС
«До марта этого года казалось, что со стороны Украины становится меньше театральщины. Но после встречи 11 марта пошел мощный откат назад», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
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Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Как Европа и США ошиблись с выходом с карантина

              Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улице   21 мая 2020, 00:20
              Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Михаил Мошкин

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              В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они высоко оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает и эпидемиологические показатели, и обстановку в регионах.

              У России есть возможность проанализировать опыт тех стран, раньше нас начавших снимать коронавирусные запреты, полагают участники круглого стола, который в режиме онлайн провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Поводом для дискуссии стала презентация аналитического обзора «дорожных карт», принятых на вооружение другими государствами для выхода из карантина.

              В этом обзоре сотрудники ЭИСИ суммировали рекомендации, которые за последние недели выдали политики и эпидемиологи в нескольких странах ЕС – включая Германию и Францию, а также в США, Канаде, Аргентине и Новой Зеландии.

              «Кроме того, мы учли исследования зарубежных экспертов, в частности, Индекс строгости ограничительной государственной политики (Stringency Index), который составил Оксфордский университет», – уточнила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

              Опираясь на данные обзора, участники виртуальной конференции обсудили, как Россия и мир в целом возвращаются к обычной жизни после «особого режима».

              «Россия, на наш взгляд, действует в том же ключе, что и большинство ведущих стран мира, – констатировала Соколова. – При этом, как отметили составители Оксфордского индекса, благодаря раннему введению ограничений, кривая распространения COVID-19 в России была более плоской, чем, скажем, в США, что позволило снизить нагрузку на систему здравоохранения. По сравнению со многими другими странами, России удалось упредить развитие эпидемии и в итоге снизить смертность».

              «Некоторые нынешние меры европейские предосторожности кажутся иногда забавными и излишними, – сказала Соколова, – Например, в Португалии в детских садах поставлено условие: дети должны оставаться в двух метрах друг от друга, каждый ребенок должен играть только с одной игрушкой целый день. А в Германии – для социального дистанцирования – в ресторанах выдают шляпы с огромными полями».

              В том, как Россия и зарубежные страны планируют выходить из пандемии, можно найти общие черты, отметила эксперт ЭИСИ. В частности, практически везде власти предупреждают, что ограничительные и профилактические меры могут быть усилены в случае новой вспышки болезни.

              Пример такого ужесточения привел участник круглого стола, глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «С четверга в Испании неожиданно вводят обязательный масочный режим не только в транспорте, на рабочем месте или в магазине, но и на улицах, – рассказал Кузнецов. – Думаю, что организаторы подгадали к началу лета: на 40-градусной жаре некомфортно ходить в маске, это мотивирует людей оставаться дома».

              Однако решение властей централизованно и единовременно выводить своих граждан из карантина вызвало серьезное недовольство во многих западноевропейских странах, указал Кузнецов.

              «Сначала людей ярко и убедительно напугали, потом не столь убедительно призывают вернуться на работу»,

              – заметил эксперт. Примером, по словам Кузнецова, может стать массовый протест британских учителей против решения парламента о возвращении школ к обычному режиму. «Педагоги задаются вопросом – почему мы должны совершать подвиги, в то время как сами парламентарии сидят на карантине?», – заметил Кузнецов.

              В Сербии оппозиция критикует власть за то, что та слишком рано вывела из карантина избирательную систему – парламентские выборы в этой стране назначены на июнь, хотя пандемия еще не спала, добавил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

              «Во многих странах, где «выходные мероприятия» ведутся достаточно быстро, рейтинги действующей власти, той власти, которая мотивирует людей выходить на улицу и на работу, падают, – констатировал Кузнецов. – В той же Британии мы видим падение рейтинга действующей власти с 72% на входе в карантин до нынешних 47%. Личный рейтинг канцлера Ангелы Меркель в Германии снизился с 90% в марте до 60% сейчас. Рейтинг польского президента Анджея Дуды упал с более чем 50% до 45%». Там, где на входе в карантин не было эффекта «сплочения вокруг флага», там рейтинги не падают – так происходит с процентами доверия к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, добавил эксперт ЭИСИ.

              Если в Евросоюзе  «выходные мероприятия» правительство зачастую устраивает без учета специфики развития пандемии «на местах», что и вызывает протесты, то в Соединенных Штатах можно наблюдать обратную картину, заметил глава Центра политических технологий Борис Макаренко. В США местная власть слишком вольно подходит к тому, снимать или не снимать коронавирусные запреты. «Решения зависят от политических пристрастий. Если губернатор – демократ (как в Калифорнии или штате Нью-Йорк), то он действует вразрез с той линией, которую ведет президент Дональд Трамп», – заметил Макаренко.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 102 комментария
              Как заметила Соколова, «если суммировать международный опыт, можно констатировать: российский подход к снятию ограничений – одна из лучших международных практик». По ее оценке, свою роль здесь сыграли два обстоятельства. Во-первых, в России послабления вводятся исходя из четких эпидемиологических критериев, а не каких-то конкретных дат (в некоторых странах промышленные производства решили запускать ровно на 60-й день пандемии). Во-вторых, снятие ограничений доверено региональным властям, которые принимают решения, опираясь на оценки местных санитарных врачей.

              Тем не менее, губернаторы ориентируются на общегосударственный план выхода экономики России из кризиса, считает профессор МГУ Андрей Манойло, член научного совета при Совбезе России.

              «Еще до того, как коронавирусная инфекция вышла на плато, президент поставил задачу разработать поэтапный план выхода, – напомнил эксперт. –  Эта задача была оперативно реализована, как на уровне федерального центра, где был разработан свой макет плана, так и каждый регион предоставил свою дорожную карту». Таким образом, в отличие от многих стран, в том числе европейских, Россия выходит из пандемии «не импровизируя, и не сумбурно», а по заранее определенной линии, подчеркнул Манойло.

              Важно также то, что российский лидер сумел найти верный тон в обращениях к гражданам, отметили эксперты. «Риторика многих мировых лидеров сейчас звучит довольно блекло, отличается сухостью. Одним из исключений можно назвать Владимира Путина, который проявил эмпатию, обратившись «Родные мои!» к представителям группы риска», – отметил Кузнецов.

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