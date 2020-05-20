Российские меры по отмене ограничений сочли соответствующими лучшим мировым практикам

Взгляд
20 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
Разделы

Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

Южные Курилы, похоже, навсегда останутся только японской мечтойФото: Андрей Шапран/РИА «Новости»
Токио сделал редкий, и потому еще более демонстративный жест в адрес Москвы. В японскую «Синюю книгу по дипломатии» вновь включены так называемые Северные территории (российские Южные Курилы) как острова, якобы принадлежащие Японии. Зачем японское правительство поступает подобным образом и в какой стадии находятся переговоры по поводу территориальных претензий к России? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий

Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Как глава офиса Зеленского изменил родине

    Как человечество учится выводить самолеты в космос

    Коронавирус уничтожает целую страну в ЕС

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
              КРЭТ пожаловался на кампанию по дискредитации после пожаров в больницахBloomberg исправил статью о коронавирусе в РоссииНа Украине против Порошенко завели уголовное дело о госизменеСбербанк рассказал о новых схемах мошенничества
              В администрации США отреагировали на выздоровление МишустинаДоктор Мясников объяснил свои слова о смерти от коронавирусаПалестина вышла из всех соглашений с Израилем и СШАПоставлена под сомнение эффективность перспективного лекарства от коронавируса
              Российские меры по отмене ограничений сочли соответствующими лучшим мировым практикамМинистр обороны Чехии ответил на письмо Шойгу о памятнике КоневуПартия Порошенко отреагировала на опубликованные записи разговора с БайденомВЦИОМ назвал ошибки россиян в произношении слов

              Главная тема


              Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

              «позитивчик для больных»


              Лечившую пациентов в полуголом виде медсестру наказали

              Будапештский меморандум


              На Украине захотели получить от НАТО 200 млрд долларов

              «Другого пути не знаю»


              Президент Грузии призвала к прямому диалогу с Россией

              Видео

              Внутренние противоречия


              Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

              борьба с крохоборами


              За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

              «Адреналин и «каспер»


              Как работают парамедики в условиях эпидемии

              американское вторжение


              США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?

              Российские меры по отмене ограничений сочли соответствующими лучшим мировым практикам

              20 мая 2020, 10:30

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Российские меры по постепенной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, соответствуют лучшим мировым практикам. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре дорожных карт иностранных государств по выходу из карантина, который был подготовлен Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

              Обзор был составлен на основе анализа дорожных карт и рекомендации по снятию ограничений в Евросоюзе (ЕС), а также в отдельных государствах, в том числе в Австрии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, США, Франции, Чехии, передает ТАСС.

              «В целом, можно сделать вывод, что российский подход к поэтапному снятию ограничений и утвержденные 8 мая комплекс мер и показатели для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемии COVID-19 лежат в русле лучших международных практик», – говорится в обзоре.

              По данным экспертов, в среднем большинство стран держали карантин 50-60 дней до начала ослабления ограничений.

              «Таким образом, мы имеем достаточно стандартный срок для победы над распространением вируса», – отмечается в докладе.

              В ЭИСИ отметили, что большинство планов по выходу из режимов ограничений предусматривают несколько этапов, то есть «ограничения снимаются постепенно с промежуточной оценкой эффекта от послаблений режима». Еще один важный элемент, присущий лучшим мировым практикам, – это акцент на оценку складывающейся ситуации, а не на точные даты.

              «Переход от этапа к этапу определяется в соответствии с эпидемиологическими критериями», –указывают специалисты.

              При этом ключевым критерием является сохранение жизней граждан. Таким образом, в мире при снятии ограничений учитывают два ключевых условия – это сокращение распространения вируса, числа заразившихся и госпитализаций, а также возможность системы здравоохранения выявлять, тестировать, отслеживать и лечить заболевших в нормальном режиме.

              Кроме этого, эксперты обратили внимание на то, что лучшие мировые практики предусматривают гибкость режимов снятия ограничений с учетом региональной специфики.

              «В больших странах с выраженной региональной спецификой и большим числом выявленных случаев заражения принятие многих решений об ослаблении карантинных мер (или сроках их ослабления) передано на уровень регионов (Германия, США, Австралия, Италия, Канада, Франция и др.) или правительство совместно с регионами принимает решение в их отношении (Испания)», – отмечается в обзоре.

              Еще одним важным принципом при отмене ограничений является сохранение мер безопасности даже на последнем этапе.

              «Возобновление работы предприятий или учреждений не означает возращения к докоронавирусным практикам и образу жизни. Как правило, вводятся требования (в зависимости от страны) к обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции, повышенные требования к гигиене, доступности дезинфицирующих средств в общественных местах», – подчеркнули эксперты ЭИСИ.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............