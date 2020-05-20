Российские меры по отмене ограничений сочли соответствующими лучшим мировым практикам

Российские меры по постепенной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, соответствуют лучшим мировым практикам. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре дорожных карт иностранных государств по выходу из карантина, который был подготовлен Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Обзор был составлен на основе анализа дорожных карт и рекомендации по снятию ограничений в Евросоюзе (ЕС), а также в отдельных государствах, в том числе в Австрии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, США, Франции, Чехии, передает ТАСС.

«В целом, можно сделать вывод, что российский подход к поэтапному снятию ограничений и утвержденные 8 мая комплекс мер и показатели для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемии COVID-19 лежат в русле лучших международных практик», – говорится в обзоре.

По данным экспертов, в среднем большинство стран держали карантин 50-60 дней до начала ослабления ограничений.

«Таким образом, мы имеем достаточно стандартный срок для победы над распространением вируса», – отмечается в докладе.

В ЭИСИ отметили, что большинство планов по выходу из режимов ограничений предусматривают несколько этапов, то есть «ограничения снимаются постепенно с промежуточной оценкой эффекта от послаблений режима». Еще один важный элемент, присущий лучшим мировым практикам, – это акцент на оценку складывающейся ситуации, а не на точные даты.

«Переход от этапа к этапу определяется в соответствии с эпидемиологическими критериями», –указывают специалисты.

При этом ключевым критерием является сохранение жизней граждан. Таким образом, в мире при снятии ограничений учитывают два ключевых условия – это сокращение распространения вируса, числа заразившихся и госпитализаций, а также возможность системы здравоохранения выявлять, тестировать, отслеживать и лечить заболевших в нормальном режиме.

Кроме этого, эксперты обратили внимание на то, что лучшие мировые практики предусматривают гибкость режимов снятия ограничений с учетом региональной специфики.

«В больших странах с выраженной региональной спецификой и большим числом выявленных случаев заражения принятие многих решений об ослаблении карантинных мер (или сроках их ослабления) передано на уровень регионов (Германия, США, Австралия, Италия, Канада, Франция и др.) или правительство совместно с регионами принимает решение в их отношении (Испания)», – отмечается в обзоре.

Еще одним важным принципом при отмене ограничений является сохранение мер безопасности даже на последнем этапе.

«Возобновление работы предприятий или учреждений не означает возращения к докоронавирусным практикам и образу жизни. Как правило, вводятся требования (в зависимости от страны) к обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции, повышенные требования к гигиене, доступности дезинфицирующих средств в общественных местах», – подчеркнули эксперты ЭИСИ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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