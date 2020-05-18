Китай нацелился на сателлитов США

Взгляд
18 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
Разделы

«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
Перейти а раздел…

Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...

Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

Андрей Перла, Политолог
Отечественный креативный класс совершенно не готов признать первенство родной страны ни в одной отрасли человеческой деятельности. Не может русский интеллигент поверить, что среди родных осин что-то делают лучше, чем в сверкающем граде на холме. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Импортозамещение в ИТ зашло в тупик

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ
Главная цель – повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке – пока не достигнута. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус уничтожает целую страну в ЕС

    Повторное заражение COVID-19: миф или нет?

    Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

          Является ли возложение цветов на могилы солдат вермахта пропагандой нацизма?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп заявил об «огромном прогрессе» в разработке вакцины от коронавируса
              В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людяхКитай пообещал выплаты пострадавшим от коронавируса странамВ России захотели создать аналогичный американскому нефтяной резервВойска Сарраджа захватили принадлежавший армии Хафтара ЗРК «Панцирь»
              Дополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиковФранция построит авианосец нового поколения на замену «Шарль де Голлю»В Китае назвали Су-34 «настоящим конструкторским шедевром»Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров
              Мать Саакашвили устроила скандал в ТбилисиЗеленский пообещал сделать мусульманские праздники государственнымиВрач посоветовала наносить на маску «Звездочку» для защиты от коронавирусаПамятник Колчаку снесли в Стерлитамаке

              слежка за американцами


              Генпрокурор США заявил о сотрудничестве Apple с Россией и Китаем

              карантинные меры


              Попова рассказала, когда россиянам можно будет гулять и ходить в кино

              результаты опроса


              Украинцы назвали лучшего президента страны

              Видео

              «Адреналин и «каспер»


              Как работают парамедики в условиях эпидемии

              борьба с крохоборами


              За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

              борьба с фашизмом


              Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную войну

              «темные» танкеры


              США нашли новый способ удушения Венесуэлы

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?

              Китай нацелился на сателлитов США

              Председатель Си пообещал 2 млрд долларов пострадавшим от вируса странам   18 мая 2020, 23:00
              Фото: Li Xueren/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Китай поможет государствам, пострадавшим от COVID-19 – он выделит им 2 млрд долларов. Таким образом Пекин хочет не только укрепить свое положение в мире, но и расширить зону своих интересов. В то же время более сотни стран поддержали идею Австралии начать всемирное расследование происхождения вируса. Но эксперты уверены: инициаторы этого следствия виновника пандемии уже назначили.

              В течение ближайших двух лет Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от пандемии. Такое обещание дал председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на открывшейся в понедельник 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) – это высший орган Всемирной организации здравоохранения. Заседание, разумеется, проходит онлайн.

              В той же речи Си вновь отверг американские упреки в том, что Пекин скрывал информацию о происхождении и распространении COVID-19 – и потому, дескать, виновен в пандемии. «Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса», – передал ТАСС слова китайского лидера.

              Напомним, в начале мая Дональд Трамп пригрозил Китаю возобновлением торговой войны, которую менее полугода назад неимоверными усилиями удалось приостановить. По мнению экспертов, перебросив вину за огромное количество смертей в Америке на Пекин, Трамп надеется заработать себе очков перед выборами и заодно заполучить новый рычаг экономического давления на китайцев. 

              Поднебесная, в свою очередь, стремится заручиться поддержкой стран третьего мира – отсюда и обещанная председателем Си двухмиллиардная помощь. «Пекин таким решением реагирует на мощную волну обвинений.

              Китай готов воспользоваться частью своих ресурсов для укрепления своего имиджа.

              Пока сложно сказать, кого конкретно КНР зачислит в число пострадавших государств. Конечно, это будут не западные страны, которые в состоянии и сами справиться», – сказал газете ВЗГЛЯД директор по научной работе фонда клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

              Действительно, сам Си в своей речи упомянул «развивающиеся государства» в качестве возможных получателей помощи. Можно предположить, что реципиентами станут соседи. Как отмечают эксперты, Китай видит весь Азиатско-Тихоокеанский регион как свою сферу влияния – и стремится застолбить позиции, в том числе в странах, ранее считавшихся сателлитами США, например на Филиппинах.

              Пока Си Цзиньпин сулил помощь, на той же сессии разворачивалась другая кампания – к которой в Пекине относятся с тревогой. Речь идет об инициативе начать в рамках ВОЗ независимое следствие обстоятельств появления и вируса в мире.

              С таким призывом накануне выступила Австралия – еще одна союзница США на Тихом океане. Как сообщила The Guardian, предложение включить в итоговую резолюцию 73-й сессии ВАЗ предложение о начале «беспристрастного, независимого и всестороннего расследования» причин пандемии COVID-19 поддержали представители более чем 120 стран. Идею ожидаемо одобрили Канада, Новая Зеландия, Япония, Англия и все 27 членов Евросоюза.

              «Таким образом Канберра открывает еще один антикитайский фронт по договоренности с Вашингтоном, – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Я думаю, такое расследование превратится в обвинительный процесс против Китая».

              Инициативу Австралии уже раскритиковали не только в Китае, который счел идею как минимум преждевременной, поскольку для начала надо победить саму пандемию. Пекин воспринял резолюцию Австралии как политическую атаку, хотя в тексте Поднебесная прямо не упоминается. В любом случае Китай пригрозил резко повысить пошлины на ячмень для австралийских фермеров и уже приостановил импорт говядины.

              После этого, словно бы оправдываясь, австралийский премьер Скотт Моррисон заверил: расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну. «Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось», – цитировало премьера сиднейское издание The Australian.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 92 комментария

              Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что Австралия в споре на первых порах выступает нейтральным игроком, который политически близок к Вашингтону, а экономически – к Пекину. Эксперт также обратил внимание на то, что в самой формулировке нет прямых обвинений в адрес Поднебесной, а также отсутствуют «политизированные формулировки, которые могли бы оттолкнуть многие страны», включая Россию и ряд стран Евросоюза.

              «Но если Канберре придется выбирать между США и Китаем – Австралия будет на стороне США, хотя при Трампе отношения между ними и осложнились. Канберра попытается избежать такого выбора, стараясь не отталкивать Китай и не превращаться в американскую марионетку», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              При этом Кортунов полагает, что в нынешних условиях провести действительно независимое расследование практически невозможно. «Можно использовать механизмы ВОЗ, которая обладает легитимностью и опытом, однако США обвиняют организацию в том, что она пляшет под китайскую дудку. В то же время Пекин не всегда допускает экспертов ВОЗ на свою территорию, и создание подконтрольной Вашингтону комиссии будет неприемлемо для КНР», – пояснил собеседник.

              Кстати, японский премьер Синдзо Абэ тоже призвал к независимому расследованию – но происхождения COVID-19, а лишь деятельности ВОЗ в начале пандемии – все ли было правильно сделано. Впрочем, очевидно, что такой путь все равно привел бы следователей к той же мишени – к Пекину.

              Пикантность ситуации в том, что инициативу Австралии в США раскритиковали как слишком мягкотелую. Вашингтон настаивает на более жесткой формулировке, в которой должно сразу упоминаться, что мишенью следователей будет именно Китай.

              Забавно и то, что упомянутая газета The Guardian в выходные сообщила, будто идею следствия поддерживает и Россия. Этот вброс подхватила вся западная печать, хотя никаких официальных подтверждений по этому поводу из Москвы не звучало. Точку в этом вопросе поставила в понедельник спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая в интервью «Интерфаксу» высказалась категорически против «судилищ и расследований» в отношении ВОЗ или Китая.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............