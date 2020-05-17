Китай и США раскритиковали призыв ЕС к независимому расследованию происхождения коронавируса

Более 60 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса, однако инициатива ЕС и Австралии вызвала критику одновременно со стороны Китая и США.

К призыву Австралии и ЕС присоединились в общей сложности 62 страны, в том числе Россия, Великобритания, Япония, Южная Корея и т.д. Предложение появилось накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается в понедельник, сообщает Deutsche Welle.

Пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон заявила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса, при этом нужна поддержка «всех основных игроков», в том числе Китая.

Однако пока Китай и США пока не поддержали идею: Пекин обвинил Австралию в политической атаке на КНР, хотя в инициативе не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, в которой должен содержаться призыв к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса, он также допустил разрыв отношений с КНР.

Между тем, в воскресенье главный эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя скрывали масштабы эпидемии.