Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса

США через некоторое время сообщат подробности о происхождении коронавируса, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Отвечая у Белого дома на вопросы журналистов о происхождении коронавируса, глава государства заявил: «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время». Об этом сообщает ТАСС.

При этом Трамп не уточнил сроки, в которые планируется раскрыть эти данные.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В ВОЗ назвали эти заявления США спекуляцией.