Главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную войну

Грозные пушки советских линкоров так и не смогли проявить себя в настоящем морском боюФото: Алексей Межуев/ТАСС
Дискуссии о Великой Отечественной продолжаются и после юбилея Победы. Один из наиболее острых споров ведется о том, какую роль сыграл в этой войне советский Военно-морской флот. Радикальная точка зрения гласит, что ВМФ проявил себя как бесполезная и очень дорогая игрушка. Что реально дал флот в борьбе с немцами и их союзниками? Мог бы он дать больше? Эти вопросы имеют значение даже сегодня. Подробности...
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Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – ЭрмитажуФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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              Главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

              17 мая 2020, 19:11

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Власти города Ухань пытались скрыть реальные масштабы эпидемии коронавируса, заявил в интервью CNN ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

              «Местные власти не хотели говорить правду в тот момент. В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше [заявленного]», – передает его слова ТАСС.

              Он отметил, что подозрения на этот счет у него появились, когда число выявленных в Ухане случаев заражения оставалось на одном уровне примерно в течение 10 дней, хотя инфекция уже стала распространяться за пределами страны.

              18 января он лично прибыл в Ухань, и тогда многие врачи предупреждали его, что ситуация гораздо хуже, чем преподносится официальными властями.

              «Я не верил этим результатам, поэтому я продолжал просить, чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос», – сказал Чжун Наньшань.

              Напомним, Ухань стал эпицентром пандемии коронавируса, охватившей весь мир. При этом в США обвиняют Китай в сокрытии данных о коронавирусе. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.


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