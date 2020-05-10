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Разведка Германии унизила США

«Доказательства» против Китая собрал альянс разведок англосаксонских странФото: National Crime Agency/Facebook
Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения англосаксонских стран в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в КНР скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории. Однако то, что выглядит сейчас как противостояние ведущих спецслужб мира, на практике может оказаться чем-то совсем другим. Подробности...
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          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

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          • Да, только при скоплении людей

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          • Нет, они отсутствуют в продаже

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              Разведка Германии унизила США

              «Доказательства» против Китая собрал альянс разведок англосаксонских стран   10 мая 2020, 13:45
              Фото: National Crime Agency/Facebook
              Текст: Станислав Борзяков

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              Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения англосаксонских стран в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в КНР скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории. Однако то, что выглядит сейчас как противостояние ведущих спецслужб мира, на практике может оказаться чем-то совсем другим.

              «Вашингтон пытается отвлечь всех от собственных ошибок и направить гнев американцев на Китай». Именно так, если верить немецкому изданию Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) охарактеризовала обвинения США в адрес официального Пекина, касающиеся надоевшего всей планете коронавируса. Причем эта экспертная оценка предназначалась не для кого-нибудь, а для Аннегрет Крамп-Карренбауэр – министра обороны ФРГ и несостоявшейся преемницы Ангелы Меркель.

              Не так должны вести себя партнеры по НАТО. В период, когда администрация США из кожи вон лезет, чтобы возложить на Китай ответственность за бедственное положение мировой экономики и сотни тысяч смертей, разведка вроде бы союзной Германии больно щелкает американцев по носу и сливает информацию об этом в СМИ, а это уже откровенное глумление.

              У столь парадоксальной ситуации может быть два объяснения, пригодных в условиях новой политической реальности – той самой, для которой придумали термины «пост-правда» и «фейк ньюс».

              В центре этой, как сейчас представляется, по-своему смешной истории находится газета Daily Telegraph, но не британская, а австралийская. Неделю назад это издание сообщило, что получило в свое пользование некое 15-страничное досье, в котором утверждается вина китайского правительства за пандемию COVID-19.

              Якобы чиновники КНР уничтожали доказательства опасности нового вируса и заставили медиков молчать.

              Авторство досье приписывается альянсу Five Eyes, в который входят главные разведслужбы пяти англосаксонских стран – Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. Членство в этом альянсе предполагает отсутствие слежки друг за другом и обмен разведанными, но в реальности это, скорее всего, происходит не всегда. По крайней мере, трудно представить, чтобы такая самовлюбленная организация как ЦРУ считала обязательным поделиться той или иной сенсационной информацией с австралийцами или на полном серьезе исключала для себя возможность подслушивать за британцами.

              Как бы там ни было, коллегиальное мнение Five Eyes имеет существенный вес и его можно сравнить, например, с диагнозом, поставленным через консенсус святил медицины. Тем более, что с 2018 года шпионаж за Китаем и Россией является официальным приоритетом альянса, а обвинения в адрес КНР такого сорта, что в них довольно легко поверить.

              В китайской версии того, как и почему планету постиг коронавирус, чрезвычайно много нестыковок. И довольно сложно однозначно доверять Пекину и поддержавшей его ВОЗ в вопросе, что возникшая в Ухане инфекция возникла именно на продуктовом рынке, а не в сверхсовременном институте вирусологии, расположенном в десятках километрах от него.

              В прошлом вирусы «убегали» из засекреченных лабораторий в СССР и США (например, из Новосибирска утекла одна из разновидностей птичьего гриппа).

              Почему же вирус из китайской лаборатории не мог распространиться по миру «ни при каких обстоятельствах»?

              По мнению ВОЗ и КНР, если вы в это верите, вы конспиролог или сотрудник разведки США (75% американских разведведомств, если верить уже американским СМИ, настаивают на лабораторном происхождении вируса). Столь резкая, почти истеричная позиция китайских и международных экспертов не может не вызывать подозрений.

              Параллельно врачи многих стран заявляют о многочисленных и странных случаях пневмонии, волна которых прокатилась по миру в январе, декабре и даже в ноябре, то есть тогда, когда вирус еще не мог покинуть территорию Уханя, если исходить из датировок китайской стороны. В этом свете обвинения в уничтожении улик, сокрытии информации и шантаже медиков выглядят как минимум логично.

              Впрочем, этот аспект сейчас уже можно проверить на практике, выяснив, есть ли в организме пациентов с той самой «странной пневмонией» антитела к коронавирусу SARS-2. Если есть – и если таких случаев много, обвинения против Китая получат четкую доказательную базу. Однако сейчас этой базы нет, а тем временем вокруг доклада Five Eyes началась форменная комедия.

              Британская Guardian, взяв за основу материал австралийских коллег, опубликовала своего рода опровержение: ее собственные источники в разведсообществе Австралии и Великобритании категорически открещивались от доклада и кивали в сторону США, мол, это чисто американский вброс.

              Теперь то же самое как будто заявляют в БНД, выставляя коллег из США достаточно бездарными кукловодами.

              Мотив кукловодов в общем-то понятен – у Трампа скоро выборы. Эпидемия нанесла мощнейший удар по США. Сколь действенны будут меры по спасению национальной экономики, пока не ясно. Чтобы разочарованные и недовольные «жизнью такой» избиратели не перебежали к оппозиции, нужен образ врага, на которого можно свалить часть ответственности. 

              Китай, что-то там намухлевавший с информацией о вирусе, – идеальный образ такого врага. Администрация Трампа на идеологическом уровне является антипекинский и давно уже назначила КНР главным неприятелем – угрозой для величия Америки. С другой стороны, соперника Трампа – Джо Байдена обвиняют в связях с китайскими властями, благо у него сложились действительно хорошие отношения с элитой КНР.

              Когда госсекретарь США Майкл Помпео заявляет, что Китай пытался скрыть информацию о коронавирусе и понесет за это ответственность, он работает на избирательную кампанию Трампа. Когда сенатор Том Коттон (которого, кстати, называют возможным преемником действующего президента США на выборах 2024-го) обвиняет китайцев во всех смертных грехах, он тоже работает на кампанию Трампа.

              Очевидно, когда американская разведка «сливает» в СМИ голословные доказательства «преступной халатности» властей КНР, она преследует те же цели.

              На вопрос, допустимо ли делать внешнюю политику и отношения с такой влиятельной страной как Китай заложниками личных политических интересов президента, должны ответить сами американцы. Но понятно, что либеральные СМИ (та же британская Guardian) подыгрывать Трампу в этом не будут – они его терпеть не могут, вот и выступают в качестве адвокатов КНР, развеивая обвинения Five Eyes.

              И уж тем более Трампу не будут подыгрывать в БНД. Отношения между президентом США и канцлером ФРГ напряженные, позади несколько политических кризисов и целая торговая война. При этом в БНД, мягко говоря, недолюбливают Five Eyes в целом.

              Некогда германская разведка пыталась стать частью альянса, но получила отказ, а вслед за этим вспыхнул колоссальный скандал: благодаря Эдварду Сноудену выяснилось, что американцы прослушивали Меркель аж с 2002 года. 

              После такого испортить информационную игру против Пекина (кстати говоря, союзника Берлина по вопросу торговой войны с США) – это самое малое, что могли сделать в БНД, чтобы насолить коллегам.

              Это – первое возможное объяснение явленного нам цирка. Что бы ни скрывал Китай на самом деле, шумиха вокруг как будто сенсационного доклада Five Eyes – это не столько попытка США перейти в атаку на геополитического противника под удобным предлогом (для полноценной атаки это всё слишком беспомощно выглядит), сколько попытка лично Трампа остаться президентом еще на четыре года.

              А вот второе объяснение: Трамп тут ни при чем. И альянс Five Eyes ни при чем. И даже Китай не при делах, потому что не было никакого досье и никакого расследования.

              Вся эта вроде бы громкая история с громкими обвинениями и не менее громкими подставами – выдумка австралийских, американских, британских, немецких и так далее журналистов, вынужденные бороться за трафик и изобретать «сенсации» тогда, когда на сидящей на карантине планете вообще ничего не происходит, помимо ежедневных подвигов врачей (которые воспринимаются многими как нечто само собой разумеющееся).

              Иногда сообщение, поданное как «информация из источника», может значит многое. А иногда не значит вообще ничего – это фикция, морок и «фейк ньюс», которые являются следствием не международного заговора, а того, что журналистам тоже хочется кушать.

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