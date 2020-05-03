Разведки пяти стран обвинили Китай в уничтожении доказательств вспышки COVID-19

Китай уничтожал доказательства вспышки коронавируса, заявили СМИ со ссылкой на спецслужбы пяти стран.

Австралийская Daily Telegraph ссылается на 15-страничное досье, подготовленное разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), передает РИА «Новости».

По версии спецслужб, власти Китая скрывали любые сведения о коронавирусе, а врачей заставляли замолчать или «исчезнуть». Китайскую сторону также обвинили в уничтожении свидетельств наличия коронавируса в лабораториях. Ученым, которые работали над вакциной, якобы не давали биоматериалы.

Утверждается, что Китай еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, но «отрицал это до 20 января», а в январе якобы приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о нем.

В документе также говорится о группе ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая опасалась, что вспышка началась в ее лаборатории. Позднее она заявила, что геном коронавируса не совпадает с изучаемыми в лаборатории.

Fox News заявил, что «американская разведка не подтверждает существование 15-страничного документа», но чиновник США высокого ранга подтвердил, что «сообщения об этом документе согласуются с (данными) американской разведки».

По мнению США, Китай «знал о передаче от человека к человеку раньше, чем об этом заявил». Также Китай якобы «знал, что это был новый коронавирус, раньше, чем об этом заявил, и что вирус был распространен шире, чем Китай сообщил международному сообществу в первые недели вспышки».

Отмечается, что разведки согласны не во всем. Так, Австралия доверяет версии Китая о возникновении вируса на рынке, а США пока склоняются не в пользу этой теории и высказывают подозрение, что вирус возник в лаборатории в городе Ухань.

На ваш взгляд Как вы оцениваете степень опасности коронавируса? Совершенно не опасен

Опасен не больше, чем грипп

Очень опасен для пожилых

Очень опасен для всех



Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил в эфире канала Fox News, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.

Глава американского государства Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США. В Белом доме также обвинили Китай в поставках поддельных тестов на коронавирус в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД