Как США могут наказать Китай за пандемию

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 00:18  |  vz.ru
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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» заставляет США сесть за стол переговоров с РоссиейФото: пресс-служба Минобороны РФ
Москва и Вашингтон интенсивно обмениваются сигналами о будущем важнейшего международного договора – СНВ-3. Американцы предъявляют России свои условия по продлению действия этого документа, в том числе по поводу судьбы новейшего российского гиперзвукового оружия. Какие требования в ответ предъявляет Соединенным Штатам Россия? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

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              Как США могут наказать Китай за пандемию

              США готовят почву для нового удара по Китаю   20 апреля 2020, 23:30
              Фото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

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              Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона, и чем может ответить Поднебесная?

              Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пригрозил президент США Дональд Трамп. По его словам, американцы проводят расследование, и если по его результатом выяснится, что китайцы «сознательно допустили это», то есть вспышку коронавируса, то «должны быть последствия», то есть наказание.

              До произошедших событий отношения Вашингтона и Пекина были конструктивными, считает Трамп. В пример он привел заключение торгового соглашения, по которому Китай закупает продукцию у американских фермеров на 250 млрд долларов. При этом, Трамп не упоминает, что добиться этого США удалось только после серии торговых атак на Пекин. «Зол ли я на Китай? Возможно, да. Но все зависит от того, стало ли это (вспышка коронавируса) ошибкой или было сделано сознательно», - говорит президент США. Госсекретарь США Майкл Помпео рассчитывает, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане.

              Надо понимать, что сейчас идет яркая информационная война между США и Китаем. Ряд американских СМИ утверждают, что «нулевым пациентом» с коронавирусом якобы оказался некий сотрудник лаборатории в Ухане. То есть непрожаренная летучая мышь или панголин здесь не причем. Вирус, который пошел убивать по всему миру, мог выйти из китайской лаборатории. Поэтому так важно, по мнению Трампа, понять, было это сделано специально или это все-таки была роковая ошибка какого-то сотрудника.   

              До этого в начале апреля американская разведка заподозрила Китай в занижении данные по вирусу, а Помпео не раз публично обвинял КНР в сокрытии масштабов проблемы и в медленном обмене информацией. Недавно он потребовал от Китая и других стран быть более прозрачными в отношении статистики. Прозрачности от Пекина потребовали также во Франции и Германии.

              Пекин официально опровергает все эти домыслы. Версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 апреля. МИД Китая также опровергает обвинения в сокрытии информации, заявляя, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно данных об эпидемии коронавируса. 

              Не исключено, что подобными высказываниями Дональд Трамп готовит почву для реального наказания Китая. На самом деле, неважно, появятся ли у США реальные доказательства сознательных действий Пекина в распространении вируса. Если Вашингтон захочет, то он и без достаточных доказательств, решит обвинить в этом Китай. Для первой экономики мира нужен лишь повод, чтобы наказать своего соперника на геополитической арене.

              Излюбленный способ наказания в таких случаях – это введение экономических санкций Штатами. Китай может оказаться в одной лодке с Россией и Ираном.

              В этом случае Вашингтону важно заручиться поддержкой Евросоюза, чтобы европейцы также вычеркнул китайцев из своей экономической жизни.

              Остановка китайской промышленности из-за вируса уже показала многим странам, что нельзя все яйца складывать в одну корзину. Ситуация вскрыла сильнейшую зависимость остального мира от производства комплектующих в одной взятой стране – Китае. И под эгидой вины Китая за коронавирус санкции могли бы решить некоторые экономические проблемы американцев и европейцев. Например, перенести часть производств в США или диверсифицировать поставки из других стран.

              США намерены укреплять в сознании американцев и мировой общественности мысль о виновности внешних сил, в первую очередь Китая, в распространении коронавируса, и Китай должен готовится к расширению экономической войны со стороны США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

              Претензии президента США к Китаю имеют много аспектов. «Это может быть стремление к справедливости, есть здесь и политическая подоплека. Через полгода с небольшим состоятся новые президентские выборы, а преимущество Трампа над Байденом остается невелико – всего 7 п. п., по данным платформы предсказаний PredictIt, которое можно легко растерять. Еще ни один из президентов США не уходил на второй срок в период рецессии в экономике», - говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

              «Санкции – уже опробованный инструмент. Он может быть задействован, чтобы сдержать восстановление экономики Китая, которая уже постепенно переходит к нормальной жизни и получает фору по сравнению с экономиками США и ЕС», - считает собеседник.  

              США действительно могут принять меры против Пекина, например, ввести экономические санкции и привлечь на свою сторону Евросоюз, согласен доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. По его мнению, ЕС нужен Вашингтону, чтобы похоронить китайский проект экономического пояса Шелкового пути.

              Этот проект расширяет возможности Китая по экспорту своей продукции на разные рынки, в том числе на европейский, и укрепляет позиции Китая на мировой арене. Тогда как США пытаются перекрыть этот экспортный кислород для страны-конкурента, вернуть производство обратно в США, и самим стать главными экспортерами.

              Торговая война США с Китаем, котрая до сих пор не закончена, может начаться с новой силой. Была подписана только первая фаза торгового соглашения, где американцы смогли заставить Китай покупать и американские углеводороды, и американские продукты питания. Возложенная на Китай вина за распространение вируса поможет Вашингтону выторговать новые преференции при обсуждении «второй фазы» торгового соглашения.

              Если американцы назовут Китай виновным, то Трамп может легко списать часть долговых обязательств США, решив, что американцы такой стране как КНР ничего не должны, не исключает Фененко. Как известно, американская экономика процветает не только за счет печатного станка и наличия резервной валюты в виде доллара, но за счет того, что другие страны охотно дают ему в долг. Если США начнут широкомасштабный сброс своего долга, то они сильно ударят по всей мировой финансовой системе, в которой сами играют главную роль. При этом, положение американский экономики сейчас и так хлипкое.

              США приняли беспрецедентные стимулы для поддержки своей экономики, что приведет к росту дефицита бюджета почти до 4 трлн долларов. Госдолг и долги корпораций США достигнут рекордных объемов к концу 2020 года из-за пандемии коронавируса. В МВФ ждут падения американской экономики почти на 6%. Газета The Washington Post сравнивают ситуацию с временами Великой депрессии 1920-х годов. В такой ситуации Вашингтон вряд ли пойдет на объявление войны путем сброса своего долга.

              «Списание госдолга едва ли окажется в повестке дня, так как у США много других опций. Скорее есть риск, что торговые переговоры двух стран вернутся к нулевой стадии, и что будут введены санкции против финансового сектора Китая, что обсуждалось год назад. Вместо госдолга могут пострадать китайские компании, которые имеют листинг в США, или может быть введен запрет американским инвесторам на инвестиции в эти компании»,  - не исключает Коган.  

              Кроме того, может быть усилена работа с «союзниками» по недопущению развертывания строительства сетей мобильной связи пятого поколения и может быть заблокирована реализации инициативы «Новый шелковый путь», добавляет эксперт.

              У Китая возможности для ответа не так велики, как у соперника. «Единственное, что мог бы сделать Китай, это полностью выбросить на рынок все долговые обязательства США и нанести жесточайший удар по американской экономике. Но решится ли Китай на такой шаг - это вопрос», - говорит Фененко.

              Примерно год назад в период обострения торговой войны США и Китая, китайские СМИ подогревали этот вариант развития событий. Появлялись слухи, что власти Пекина уже обсуждают возможность сброса госдолга США и как это лучше сделать. Тогда от слов к делу не дошло. С тех пор риски не изменились. КНР является вторым после Японии крупнейшим держателем американских бумаг (чуть менее 1,1 трлн долларов), и масштабная их распродажа нанесет вред не только американцам, но и самим китайцам. Хотя Пекин в последние годы потихоньку сокращает вложения в американский госдолг – на десятки миллиардов долларов. Такое снижение вложений благотворно сказывает на курсе юаня к доллару, что важно для экспорта китайский товаров.

              Скорее всего, столь резких движений от Китая не последует в ответ на потенциально «наказание» от США. Пекин прекрасно понимает, чего хочет Трамп. «Китаю нужно время для диверсификации экономики и переориентации экспортных потоков на другие страны, чтобы уменьшить зависимость от американской экономики. Китай будет лавировать, продолжая, пусть и в более медленном темпе реализацию политики Made in China для того, чтобы со временем иметь возможность иметь больше козырей в противостоянии с США», - заключает Коган. 

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