Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим Как США могут наказать Китай за пандемию 20 апреля 2020, 23:30

Фото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона, и чем может ответить Поднебесная? Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пригрозил президент США Дональд Трамп. По его словам, американцы проводят расследование, и если по его результатом выяснится, что китайцы «сознательно допустили это», то есть вспышку коронавируса, то «должны быть последствия», то есть наказание. До произошедших событий отношения Вашингтона и Пекина были конструктивными, считает Трамп. В пример он привел заключение торгового соглашения, по которому Китай закупает продукцию у американских фермеров на 250 млрд долларов. При этом, Трамп не упоминает, что добиться этого США удалось только после серии торговых атак на Пекин. «Зол ли я на Китай? Возможно, да. Но все зависит от того, стало ли это (вспышка коронавируса) ошибкой или было сделано сознательно», - говорит президент США. Госсекретарь США Майкл Помпео рассчитывает, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане. Надо понимать, что сейчас идет яркая информационная война между США и Китаем. Ряд американских СМИ утверждают, что «нулевым пациентом» с коронавирусом якобы оказался некий сотрудник лаборатории в Ухане. То есть непрожаренная летучая мышь или панголин здесь не причем. Вирус, который пошел убивать по всему миру, мог выйти из китайской лаборатории. Поэтому так важно, по мнению Трампа, понять, было это сделано специально или это все-таки была роковая ошибка какого-то сотрудника. До этого в начале апреля американская разведка заподозрила Китай в занижении данные по вирусу, а Помпео не раз публично обвинял КНР в сокрытии масштабов проблемы и в медленном обмене информацией. Недавно он потребовал от Китая и других стран быть более прозрачными в отношении статистики. Прозрачности от Пекина потребовали также во Франции и Германии. Пекин официально опровергает все эти домыслы. Версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 апреля. МИД Китая также опровергает обвинения в сокрытии информации, заявляя, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно данных об эпидемии коронавируса. Не исключено, что подобными высказываниями Дональд Трамп готовит почву для реального наказания Китая. На самом деле, неважно, появятся ли у США реальные доказательства сознательных действий Пекина в распространении вируса. Если Вашингтон захочет, то он и без достаточных доказательств, решит обвинить в этом Китай. Для первой экономики мира нужен лишь повод, чтобы наказать своего соперника на геополитической арене. Излюбленный способ наказания в таких случаях – это введение экономических санкций Штатами. Китай может оказаться в одной лодке с Россией и Ираном. В этом случае Вашингтону важно заручиться поддержкой Евросоюза, чтобы европейцы также вычеркнул китайцев из своей экономической жизни. Остановка китайской промышленности из-за вируса уже показала многим странам, что нельзя все яйца складывать в одну корзину. Ситуация вскрыла сильнейшую зависимость остального мира от производства комплектующих в одной взятой стране – Китае. И под эгидой вины Китая за коронавирус санкции могли бы решить некоторые экономические проблемы американцев и европейцев. Например, перенести часть производств в США или диверсифицировать поставки из других стран. США намерены укреплять в сознании американцев и мировой общественности мысль о виновности внешних сил, в первую очередь Китая, в распространении коронавируса, и Китай должен готовится к расширению экономической войны со стороны США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Претензии президента США к Китаю имеют много аспектов. «Это может быть стремление к справедливости, есть здесь и политическая подоплека. Через полгода с небольшим состоятся новые президентские выборы, а преимущество Трампа над Байденом остается невелико – всего 7 п. п., по данным платформы предсказаний PredictIt, которое можно легко растерять. Еще ни один из президентов США не уходил на второй срок в период рецессии в экономике», - говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами». «Санкции – уже опробованный инструмент. Он может быть задействован, чтобы сдержать восстановление экономики Китая, которая уже постепенно переходит к нормальной жизни и получает фору по сравнению с экономиками США и ЕС», - считает собеседник. США действительно могут принять меры против Пекина, например, ввести экономические санкции и привлечь на свою сторону Евросоюз, согласен доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. По его мнению, ЕС нужен Вашингтону, чтобы похоронить китайский проект экономического пояса Шелкового пути. Этот проект расширяет возможности Китая по экспорту своей продукции на разные рынки, в том числе на европейский, и укрепляет позиции Китая на мировой арене. Тогда как США пытаются перекрыть этот экспортный кислород для страны-конкурента, вернуть производство обратно в США, и самим стать главными экспортерами. Торговая война США с Китаем, котрая до сих пор не закончена, может начаться с новой силой. Была подписана только первая фаза торгового соглашения, где американцы смогли заставить Китай покупать и американские углеводороды, и американские продукты питания. Возложенная на Китай вина за распространение вируса поможет Вашингтону выторговать новые преференции при обсуждении «второй фазы» торгового соглашения. Если американцы назовут Китай виновным, то Трамп может легко списать часть долговых обязательств США, решив, что американцы такой стране как КНР ничего не должны, не исключает Фененко. Как известно, американская экономика процветает не только за счет печатного станка и наличия резервной валюты в виде доллара, но за счет того, что другие страны охотно дают ему в долг. Если США начнут широкомасштабный сброс своего долга, то они сильно ударят по всей мировой финансовой системе, в которой сами играют главную роль. При этом, положение американский экономики сейчас и так хлипкое. США приняли беспрецедентные стимулы для поддержки своей экономики, что приведет к росту дефицита бюджета почти до 4 трлн долларов. Госдолг и долги корпораций США достигнут рекордных объемов к концу 2020 года из-за пандемии коронавируса. В МВФ ждут падения американской экономики почти на 6%. Газета The Washington Post сравнивают ситуацию с временами Великой депрессии 1920-х годов. В такой ситуации Вашингтон вряд ли пойдет на объявление войны путем сброса своего долга. На эту тему «Списание госдолга едва ли окажется в повестке дня, так как у США много других опций. Скорее есть риск, что торговые переговоры двух стран вернутся к нулевой стадии, и что будут введены санкции против финансового сектора Китая, что обсуждалось год назад. Вместо госдолга могут пострадать китайские компании, которые имеют листинг в США, или может быть введен запрет американским инвесторам на инвестиции в эти компании», - не исключает Коган. Кроме того, может быть усилена работа с «союзниками» по недопущению развертывания строительства сетей мобильной связи пятого поколения и может быть заблокирована реализации инициативы «Новый шелковый путь», добавляет эксперт. У Китая возможности для ответа не так велики, как у соперника. «Единственное, что мог бы сделать Китай, это полностью выбросить на рынок все долговые обязательства США и нанести жесточайший удар по американской экономике. Но решится ли Китай на такой шаг - это вопрос», - говорит Фененко. Примерно год назад в период обострения торговой войны США и Китая, китайские СМИ подогревали этот вариант развития событий. Появлялись слухи, что власти Пекина уже обсуждают возможность сброса госдолга США и как это лучше сделать. Тогда от слов к делу не дошло. С тех пор риски не изменились. КНР является вторым после Японии крупнейшим держателем американских бумаг (чуть менее 1,1 трлн долларов), и масштабная их распродажа нанесет вред не только американцам, но и самим китайцам. Хотя Пекин в последние годы потихоньку сокращает вложения в американский госдолг – на десятки миллиардов долларов. Такое снижение вложений благотворно сказывает на курсе юаня к доллару, что важно для экспорта китайский товаров. Скорее всего, столь резких движений от Китая не последует в ответ на потенциально «наказание» от США. Пекин прекрасно понимает, чего хочет Трамп. «Китаю нужно время для диверсификации экономики и переориентации экспортных потоков на другие страны, чтобы уменьшить зависимость от американской экономики. Китай будет лавировать, продолжая, пусть и в более медленном темпе реализацию политики Made in China для того, чтобы со временем иметь возможность иметь больше козырей в противостоянии с США», - заключает Коган. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Популярные материалы «Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо Обнаружена первая существенная мутация коронавируса

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях