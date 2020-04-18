Китай подставился в информационной битве с Америкой

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18 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Китай подставился в информационной битве с Америкой

              Пекин придерживается версии о том, что вирусом Поднебесную заразили извне   18 апреля 2020, 11:01
              Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              «Уникальный шанс надолго испортить имидж Китая». Такими словами специалисты оценивают целую серию сообщений о том, как на самом деле Китай боролся и борется с коронавирусом. Эта картина далеко не столь благополучна, как об этом ранее заявлял Пекин. Какие именно претензии предъявляют Китаю и почему?

              Мэрия китайского города Ухань внезапно сообщила, что от вируса COVID-19 погибло на 1290 человек больше, чем считалось до сих пор, а именно 3869 горожан, передало в пятницу РИА «Новости».

              Это оказалось уже второй сенсацией из Китая за несколько дней. Первую вызвал представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэнь, который в среду сообщил, что из общего числа всех вирус-положительных китайцев только у пятой части развились симптомы, и эти люди были зарегистрированы как подтвержденные больные. Таким образом, истинные масштабы эпидемии в стране оказались гораздо шире, чем ранее сообщал Пекин.

              Многие российские аналитики заявили, что брать пример с Китая в борьбе с коронавирусом теперь бессмысленно и не скрывали своего разочарования. «То есть 80% из тех людей, кто показал «положительный» тест, не попали в китайскую героическую статистику в 82 тыс. пациентов, которой нам всем в харю тыкали, как пример хорошей и правильной работы. Молодцы», –  написал политолог Глеб Кузнецов. По его мнению, китайские модели развития COVID-19, как оказалось, построены на базовой лжи, а значит и правительства других стран принимали свои решения «на основании фундаментально неверных сведений».

              Как известно, все последние недели между Западом и Китаем шла публичная полемика по двум линиям – кто виноват в пандемии и чьи методы борьбы лучше. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что Пекин продолжает скрывать важную информацию о событиях в Ухане. «Определенно есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем», – отметил он. По этой причине глава Франции отказался признать, что китайцы «с этим намного лучше справились».

              К хору обвинителей Китая в пятницу примкнул и французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию в 2008 году за открытие ретровируса ВИЧ. Он заявил о рукотворном происхождении COVID-19. По его словам, в коронавирусе есть частицы ВИЧ. Он предположил, что новый вирус мог стать побочным результатом работы над вакциной против СПИДа.

              «Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов... С какой целью – неясно. Может, они хотели произвести вакцину против СПИДа».

              В субботу президент Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты начали официальное расследование происхождения коронавируса. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить [что произошло], – приводит ТАСС ответ Трампа на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории близ Уханя.

              Эту же версию выдвинул американский телеканал Fox News (любимый новостной канал Трампа) со ссылкой на свои источники. По сведениям канала,  «нулевым пациентом» оказался сотрудник одной из лабораторий в Ухане. Он случайно заразился коронавирусом от летучей мыши в лаборатории, а затем распространил его среди горожан. По словам госсекретаря Майка Помпео, пока известно только то, что «вирус появился в Ухане и что всего в нескольких милях от продуктового рынка находится Уханьский институт вирусологии».

              Еще в январе сенатор-республиканец Том Коттон говорил, что именно в Ухане находится «единственная в КНР лаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус».

              По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, в глаза бросается  одна простая вещь – Китай отступает. «На Пекин идет очень сильный накат с Запада», хотя изначально западноевропейские лидеры «не хотели ругать Китай». По его словам, европейцы долго не хотели его критиковать, поскольку Франция, Италия и Испания «жизненно зависят» от поставок медицинской продукции, которую выпускают многочисленные фабрики в КНР.

              «То, что Макрон присоединился к политикам, которые журят Китай за действия в условиях пандемии – это уже показатель», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД. «Европа – это десерт на большом ристалище Китая и США. В Евросоюзе сегодня объективно выжила только Германия, все остальные страны неизвестно как и когда придут в себя после коронавируса. А значит, им придется выбирать между США и Китаем», – акцентировал политолог.

              В самих США, констатирует политолог, сейчас идет серьезная информационная борьба между симпатизирующими КНР и теми, кто все больше склоняется к версии об уханьском происхождении вируса. «Сегодня моральный перевес на стороне вторых. Они понимают, что это уникальный шанс надолго испортить имидж Китая», – подчеркнул Дробницкий.

              Поднебесная наносит ответный удар

              В свою очередь старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин указывает на то, что вопрос о политической ответственности за произошедшее встает «во всех странах, переживших эпидемию». «Китайцы делают акцент на своих успехах, на том, как они быстро решили эту проблему. США нечем похвалиться – и они перекладывают ответственность на других», – пояснил Кашин газете ВЗГЛЯД.

              Тем не менее, он признал, что в Китае введены определенные требования к научным работам, исследующим обстоятельства появления COVID-19. «Публикация этих работ возможна лишь после их рассмотрения специально уполномоченным правительственным органом. Засекречивание есть», – отметил Кашин.

              При этом собеседник не верит в то, что Пекин утаивал информацию об истинной угрозе коронавируса. По его словам, американцы «распускают слухи и предоставляют заведомо ложную информацию международному сообществу от имени своих спецслужб, в том числе с целью агрессивных войн». «Объективную картину поможет создать международная комиссия, состоящая из людей, которых интересует правда», – резюмировал Кашин.

              Тем временем китайская дипломатия вновь выступила с гипотезой о том, что вирус был завезен в Ухань откуда-то со стороны, а не создан там. Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в пятницу обнародовал подробный рассказ об итогах исследования 93 образцов генома COVID-19, опубликованных ранее во всемирной базе данных. Исследование, охватившее 12 стран, указывает на последовательность генов в коронавирусе.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 84 комментария
              Обнаружено, что самый ранний «предок» вируса эволюционировал в совокупность генов – гаплотипы, которые породили гаплотип второго поколения Н3, «а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1». В Ухане, по словам Чжана, обнаружен лишь гаплотип Н3, «и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов». Дипломат назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса.

              МИД России, в свою очередь, прозрачно намекнул на то, что вирус может оказаться делом рук и самих американских биологов. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, Вашингтон пытается усилить свое биологическое присутствие за пределами США, в частности в Грузии. По данным МИД, американцы выступили с инициативой расширить спектр исследований в знаменитом центре имени Лугара в пригороде Тбилиси. Захарова подчеркнула: «Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях».

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