Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию?

Возможную эволюцию терзающего планету коронавируса проще всего объяснить на примере вирусов гриппа.

Каждому в России известно, что эпидемии гриппа всегда начинаются осенью или зимой - и сходят на нет ближе к лету. Но никто не может точно сказать, почему это происходит. Специалисты упоминают несколько факторов, споря о том, который из них первичен.

Выделим два. Первый касается так называемого местного иммунитета - защитных свойств наших слизистых оболочек в носоглотке, гортани и бронхах. Иммуноглобулины на слизи нейтрализуют вирусы при их попытке попасть в организм, но при пересыхании слизистых защита практически отключается.

Пересыхание происходит, в частности, за счет низкой влажности в отапливаемых в холодный период домах. Поэтому риск инфицирования наиболее высок тогда, когда мы с высушенной слизистой попадаем в прохладную и влажную среду - выходим на улицу.

Из этого вытекает второй фактор - требования вызывающих ОРВИ вирусов к окружающей среде. Они разнятся, но подавляющее большинство предпочитают прохладный воздух и высокую влажность, а летняя погода и - особенно - прямой солнечный свет для них губительны.

Тут необходимо уточнение: речь идет не о полной гибели вирусов, а о резком снижении их вирулентности сиречь «заразности» за счет повреждения липидного покрытия и белков-«ключей», благодаря которым они проникают в клетки.

Проще говоря, заразиться в летнее время значительно сложнее, особенно - аэрозольным путем.

Из этого также следует, что жизнестойкость вируса не равна его опасности для окружающих. А многочисленные исследования, которые сейчас проводятся (например, о том, какая дистанция является безопасной - полтора метра или четыре), определяют именно жизнестойкость, а не вирулентность.

Коронавирус не относится к вирусам гриппа, но между ними много общего. Это касается и их уязвимости, и требований к окружающей среде - идеальная температура для SARS-2 от пяти градусов тепла по Цельсию до нуля, но не ниже, так что его распространению в России могла поспособствовать ранняя и теплая весна.

Все это позволяет надеяться на то, что к лету пандемия пойдет на спад, а со временем полностью сойдет на «нет». Но откуда же тогда возьмется «вторая волна» и возможное закрепление COVID в качестве «сезонной болезни», чем нас сейчас запугивают китайцы?

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Вернемся к примеру гриппа. Науке известно более полутора тысяч вариаций вирусов, вызывающих эту болезнь. Как правило, в случае с сезонными эпидемиями мы говорим о вирусах типа «А», природным резервуаром которых (это понятие мы подробно разбирали здесь ) являются водоплавающие птицы.

Переболевшие гриппом получают иммунитет от вируса, который надежно действует два-три года. Собственно, медицина лишь облегчает симптомы болезни и минимизирует осложнения, а вирусы организм убивает в себе сам, вырабатывая антитела. Это справедливо и для коронавируса SARS-2. По крайней мере, как утверждают вирусологи, в его строении (или, точнее сказать, составе) нет ничего, что принципиально отличало бы его от других, хорошо исследованных коронавирусов.

Тем не менее, в СМИ появлялись сообщения, согласно которым были отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людей. Такие случаи единичны, но они все-таки есть и вызывают у вирусологов удивление.

Объяснений этой ситуации предложено несколько. В некоторых случаях речь может идти о патологии иммунитета, в некоторых - об ошибках в анализах. Кроме того, возможно, что коронавирус может задерживаться в уже излечившемся организме, не нанося ему вреда. Это негативное обстоятельство, поскольку бывший пациент по-прежнему способен заражать других.

Наконец, последнее объяснение: один и тот же человек мог быть заражен разными штаммами SARS-2. Такое обстоятельство следует отнести к числу наиболее негативных.

Грипп стал занозой для человечества, прежде всего, потому, что вирусы типа «А» довольно легко мутируют и сами по себе, и за счет того, что одновременно «варятся» в огромном количестве человеческих особей (об этой особенности их биологии мы писали здесь). Если вирусу «повезло», вырабатывается штамм, на который уже не действуют антитела, произведенные организмом для предыдущей версии инфекции, - и процесс опять идет по тому же кругу.

Каждую новую эпидемию вызывает уже другой вирус, пускай и очень похожий на предыдущий. Отсюда и те самые полторы с лишним тысячи вариаций вируса гриппа у людей, птиц, коров etc.

У кого вирулетность выше - у коронавируса или у вирусов гриппа, вопрос пока еще дискуссионный: есть обоснованные предположения, что в реальности заразившихся SARS-2 значительно больше двух и даже пятидесяти миллионов, но все они переносят свое заражение бессимптомно. Подобное характерно как для коронавирусов, так и для вирусов гриппа.

В то же время, от SARS-2, судя по всему, чаще бывают фатальные осложнения, кроме того, заболевание быстрее переходит в тяжелую форму, если сравнивать его даже не с вирусами гриппа, а с другими известными коронавирусами, провоцирующими пневмонию.

А вот насколько легко SARS-2 мутирует, нам еще только предстоит узнать. Но то, что мутировать он умеет, к сожалению, факт.

Исследователи Кембриджского университета выделили уже как минимум три разных варианта инфекционного агента. Первый - тот, который был передан человеку от летучих мышей через панголинов. Второй получился из первого в результате двух ключевых мутаций и распространился по Юго-Восточной Азии. Почему не пошел дальше, на Запад - вопрос открытый, возможно, у европейцев и американцев был походящий иммунитет, возможно, ответ нужно искать в области экологии и климата.

Наконец, есть третий тип. Именно он, наряду с первым, терзает сейчас Европу и Соединенные Штаты.

При наиболее негативном варианте развития событий, SARS-2 получит максимально широкое распространение и целую цепочку мутаций. В этом случае пандемия отступит к лету благодаря солнечному свету, повышенной температуре и пониженной влажности, а осенью накатит та самая «вторая волна».

К этому моменту предполагается не только появление вакцины, но и ее внедрение в «странах первого мира». России в данном случае относится к их числу - у нас достаточная мощная школа эпидемиологов и вирусологов, благо советская власть почти 50 лет готовилась к возможному применению против страны ОМУ, в том числе и биологического.

Беда, однако, в том, что коронавирусу может хватить мощностей (в том числе, благодаря большому количеству зараженных в разных странах с разным климатом), чтобы производить все новые и новые штаммы, устойчивые к уже выработанным антителам. В этом случае на каждый сезон нужна будет новая вакцина, как это происходит в случае с вирусами гриппа.

Это, повторимся, худший сценарий. Согласно лучшему, мир ограничится всего одной пандемией и будет защищен от «второй волны» коллективным иммунитетом, а в своей способности к изменчивости SARS-2 разгромно «проиграет» вирусам гриппа.

В любом случае, применяемые сейчас большинством государств мира карантинные меры направлены не на то, чтобы дождаться вакцины (будем надеяться, понадобится только одна), а для того, чтобы система здравоохранения распределила нагрузку по времени и успела ввести в строй новые мощности, будь то дополнительные больницы и аппараты ИВЛ. Так мы сможем пройти этап выработки коллективного иммунитета (возможно, что и обязательного для окончательной победы над SARS-2), заплатив за это меньшим количеством жизней.

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