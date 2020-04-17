Дипломат назвал признаки завозного характера коронавируса в Китае

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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людейФото: China Daily/REUTERS
Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию? Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...

Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...

Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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              Дипломат назвал признаки завозного характера коронавируса в Китае

              17 апреля 2020, 09:23

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Последовательность генов в коронавирусе показывает, что он был завезен в город Ухань, а не возник там, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

              «Пять авторитетных научных органов, среди которых Ботанический сад тропических растений Китайской академии наук Сишуанбаньна-Дайского автономного округа и Центральный ботанический сад Китайской академии наук, собрали данные о 93 образцах генома COVID-19, которые были опубликованы во всемирной базе данных и охватывают 12 стран на четырех континентах. Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним «предком» вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов – гаплотипы – Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения - Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1», – передает ТАСС слова посла.

              Он для наглядности сравнил развитие вируса с семейными связями: гаплотип mv1 это «прадедушка», Н13 и Н38 – «дедушка и бабушка», Н3 – «папа», а Н1 – «ребенок».

              «Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов, – это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане», – сказал дипломат.

              Посол подчеркнул, что более ранние последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане.

              «Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать», – указал он.

              Чжан Ханьхуэй назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса, напомнив, что стране пришлось приложить огромные усилия и принести большие жертвы, чтобы победить болезнь.

              «Тем самым Китай выиграл время для других стран – целых два месяца – для того, чтобы они провели работу по профилактике и контролю эпидемии», – резюмировал он.

              «Многочисленные факты говорят о том, что источник COVID-19 еще не определен и что он указывает на разные регионы. Вирус – общий враг всего человечества, поиск «нулевого пациента» не направлен на то, чтобы прибить его к «столбу позора», а для того, чтобы лучше понять этот вирус, выяснить путь его эволюции и затем полностью победить его. Полагаясь на современную науку и технологии, мы можем проследить источник вируса и быть уверенными, что рано или поздно наступит день, когда все тайное станет явным», – сказал дипломат.

              По словам посла, несмотря на то, что новый коронавирус впервые был зафиксирован в Ухане, не факт, что его источник находится именно там.

              Он привел в пример случай супружеской пары из Японии, которая заразилась инфекцией, побывав с 28 января по 7 февраля на Гавайях, «не посещая Китай и не контактировав с китайцами». При этом симптомы заболевания у мужа проявились уже 3 февраля.

              Чжан Ханьхуэй обратил внимание на сообщения СМИ, в которых предполагается, что уже 1 января коронавирус появился в итальянской Ломбардии.

              «К тому же, по сообщениям некоторых СМИ, известный итальянский специалист в области медицины Джузеппе Ремуцци высказал мнение, что эпидемия в Италии начала распространяться раньше, чем в Китае», – сказал он.

              Дипломат также напомнил слова главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда, который предположил, что большое количество умерших от гриппа в Соединенных Штатах могли скончаться из- за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, однако США тогда еще не проводили тестирование.

              «Италия надеется на отслеживание первого случая заражения, предложив США произвести эксгумацию, однако американская сторона категорически отказалась», – подчеркнул китайский посол.

              11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              Ранее председатель комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон сообщил о намерении расследовать причины появления и распространения коронавируса, а также роли Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии информации о появлении вируса.

              По словам сенатора, комитет хочет выяснить обстоятельства появления и распространения вируса, и по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии.

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