Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса

Меры, которые принимались в Китае в связи с эпидемией коронавируса, нельзя сравнивать с теми, которые принимаются на Западе. О том, какие шаги предпринимал Пекин, известно далеко не все, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Financial Times.

Макрон отметил более свободный доступ к информации в западных странах и другие различия.

«С учетом этих различий, тех решений, которые были приняты, и того, чем Китай, к которому я отношусь с уважением, является сегодня, давайте не будем настолько наивными, чтобы говорить, что они с этим намного лучше справились», – сказал глава Франции, сообщает ТАСС.

«Мы не знаем. Определенно есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем», – отметил он.

Ранее экс-глава британской разведки MИ-6 Джон Соэрс заявил, что власти Китая якобы скрыли от мира сведения о коронавирусе на начальных этапах развития болезни.