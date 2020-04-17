МИД заподозрил лаборатории США за рубежом в разработке смертельных патогенов

Американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, США пытаются усилить свое биологическое присутствие за пределами США, в частности на территории бывших советских республик, передает ТАСС.

По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.

«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», – сказала она.

Захарова добавила, что МИД не может игнорировать тот факт, что «инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ».

Ранее американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. При этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что такие предположения лишены научных доказательств.