Трамп предчувствует бегство из Белого дома

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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              Трамп предчувствует бегство из Белого дома

              Такие апокалиптические картины вполне могут стать реальностью – по крайней мере, даже руководство США этого не исключает   17 апреля 2020, 20:00
              Фото: «Падение Олимпа», Millennium Films
              Текст: Евгений Крутиков

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              В США из-за угрозы коронавируса запущен в действие план, который изначально готовился на случай ядерной атаки на Вашингтон. Речь идет о работе специальных подразделений, которые должны эвакуировать из Вашингтона ключевые органы власти, в том числе президента страны. Как будет работать эта система и при каких условиях Трампа заставят сбежать из Белого дома в подземный бункер?

              В пятницу 17 апреля президент США Дональд Трамп активировал план по эвакуации Белого Дома и федеральных органов, расположенных в городе Вашингтон (округ Колумбия) в целом, пишет Newsweek. Сделано это в рамках борьбы с коронавирусом, и план будет задействован в том случае, если эпидемия критически ударит по американской столице и системе государственного управления. Скорее всего, в виде массовых беспорядков.

              В полную боевую готовность приведено подразделение NCR (National Capital Region, Национальный столичный регион), имеющее статус «объединенной армейской группы» (JTF – Joint Task Force) общей численностью до 10 тысяч человек. Большинство из которых офицеры запаса, не носящие форму, но ядро группы состоит из отрядов спецназа и караульной службы постоянной готовности. Это мобилизационная мера, осуществляемая только в чрезвычайных обстоятельствах.

              Существует еще так называемый JEEP – план экстренной эвакуации Пентагона, который вводится отдельным распоряжением президента. «Мы являемся той силой быстрого реагирования, которая позволяет нам мобилизовать силы в районе Вашингтона, эвакуировать людей. Мы похожи на большое такси, которое гарантирует, что все доберутся до места», - рассказал представитель гвардии Иллинойса и участник спецформирования Адам Ковальски. Ранее американские чиновники не исключали, что стремительное распространение коронавируса может нарушить работу властей.

              NCR со вчерашнего дня получила в своей распоряжения вертолеты Blackhawk из Иллинойса. Один из бывших старших офицеров спецотряда сказал Newsweek на основе анонимности: «Никто не хочет говорить об эвакуации, особенно когда некуда идти». «Некуда идти» - это про то, что все американские планы по эвакуации федеральных органов власти заточены либо под мировую войну, либо под террористическую атаку. В этих случаях JTF-NCR берет на себя защиту Вашингтона на земле, в воздухе и в ряде случаев на воде и обеспечивает эвакуацию президента, правительства и военного командования на\в гору Шайенн. При этом «борт №2» вице-президента всегда остается в воздухе в центральных районах США, как альтернативный центр власти и командования, если что пойдет не так на земле.

              В секретных протоколах «homeland defense» активированное подразделение должно «в случае атомного удара» или иной атаки по Вашингтону в первую очередь обеспечить безопасность федеральных чиновников из-за ожидаемых «гражданских беспорядков». Под «атомным ударом», кстати, в американских нормативных документах подразумевается не Третья мировая война, а одиночный подрыв ядерного заряда (или сопоставимого с ним) какой-либо террористической группой. Предполагается, что гражданские беспорядки при подобных обстоятельствах неминуемы. В таких случаях JTF-NCR должно беспорядки подавить и вывезти из американской столицы важных гражданских и военных деятелей.

              Значительная часть этого подразделения уже сейчас находится в состоянии готовности 24\7 на нескольких военных базах, а другая выполняет чисто рутинные, гражданские функции, типа развоза медицинского оборудования. Возник неприятный вопрос: кому все это подчиняется и как далее будет функционировать?

              Циркулируют слухи о том, что вооруженные силы, которые сейчас обеспечивают только охрану федеральных объектов и поддерживают деятельность агентств типа FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям), отвечающего за борьбу с коронавирусом, могут быть использованы для осуществления режима тотального карантина, в американской терминологии «stay-at-home». Вплоть до восстановления смертной казни на федеральном уровне и расстрела на месте за участие в погромах и массовых беспорядках. Пентагон не опровергает и не подтверждает все эти разговоры, отделываясь очень двусмысленной фразой, что «пока» спецподразделения защищают только объекты и людей FEMA и федеральные объекты особой важности.

              Американская система гражданской обороны крайне забюрократизирована, как все в США. Существуют специальные документы, градирующие «федеральные объекты» по степени их критичной важности и сами угрозы для них по степени опасности. Степень угрозы для общества определяется специально выведенной математической формулой. Критерием успешной террористической атаки считается гибель 500 человек и потери от 300 миллионов долларов. Риск высчитывается по формуле: «Побщ = (Плюд+ Прес) × Ра × Рт × Ру». Здесь: Побщ - общие потери; Плюд - потери людские; Прес - потери ресурсов; Ра - вероятность того, что атака будет совершена; Рт - вероятность того, что атака будет определенного типа; Ру - вероятность того, что атака будет успешной.

              Придумали и считали все это специально обученные аналитики из так называемых Центров защиты инфраструктуры, которые существуют при губернаторе каждого штата. На федеральном уровне такой структуры нет. Каждый штат выживает в одиночку, а обращение к федеральной власти за помощью само по себе приравнивается к чрезвычайной ситуации. Отсюда и требование президента Трампа к губернаторам самим определять степень опасности и принимать решение о снятии или продлении карантина.

              Подчеркнем: все это рассчитано и разработано после 2001 года для борьбы с террористическими угрозами, а никак не с природными катастрофами. Эпидемия – это вообще отдельная категория, для которой нет федерального протокола, ее даже под природный катаклизма типа урагана «Катрина» не подведешь. Кстати, трагедия Нового Орлеана в результате «Катрины» как раз была связана с тем, штат Луизиана не мог обратиться за федеральной помощью, что породило множество протестов местных интеллектуалов – армия США в этот момент была очень занята Ираком, а не эвакуировала на вертолетах людей в Батон-Руж.

              Федеральная защита объектов специальными подразделениями типа JTF-NCR также регулируется специальными протоколами. В первую очередь определяется важность объектов. Сейчас для США объектами первостепенной важности (КВО - критически важные объекты) названы: АЭС, ГЭС (более 2 Гватт), гидротехнические сооружения, объекты хранения стратегических запасов нефти и газа, вредные химические и нефтехимические производства, склады хранения ядерных материалов и боеприпасов.

              В раздел «крайне важные» попали: системы энергоснабжения (более 2 Гватт), метрополитен, системы водоснабжения, подземные канализационные системы, магистральные трубопроводы, морские порты, крупные аэропорты, центры связи. В отдельную категорию попадает защита органов государственного управления, финансовой системы и сельскохозяйственного и продовольственного обеспечения.

              Всего таких объектов чуть более 2500, включая сопряженные в Канаде (энергосистемы и трубопроводы).

              Формально руководит всем этим департамент информационного анализа и защиты инфраструктур Министерства внутренней безопасности (Homeland defense). Защиту всего этого хозяйства должна обеспечивать Национальная гвардия, находящаяся в двойном подчинении – Пентагона и губернаторов штатов. Нетрудно заметить, что все это заточено на борьбу с террористической угрозой и\или гражданскими беспорядками, а никак не коронавирусом или иной заразой. Работает эта система, обросшая с 2001 года массой штабов и аналитических центров, в первую очередь на уровне штатов, и может быть активирована только в случае реальных гражданских столкновений или бунтов. Но там уже будет не до сложно выстроенных аналитических схем.

              Сейчас командование «обороной Вашингтона» возложено на генерал-майора Омара Джей Джонса IV, фактического командующего столичного гарнизона (в США эта должность называется длинно и запутанно). В состав JTF-NCR под его командованием вошла так называемая «Старая гвардия», то есть исторический 3-й пехотный полк, обычно исполняющий церемониальные функции (почетный караул на Арлингтонском кладбище, встреча официальных делегаций), но в случае необходимости превращающийся в обычное подразделение легкой пехоты.

              Туда же приписано (что очень важно) так называемое CBIRF – спецподразделение биологической защиты Корпуса морской пехоты. Оно всегда находится в состоянии готовности 24\7 и должно обеспечить безопасность Белого дома и его обитателей в случае ядерной, биологической, радиоактивной или химической угрозы. В этом подразделении около 130 специалистов, но умеют ли они работать в условиях эпидемии – большой вопрос.

              Вот тут особенно интересно, что оперативно создана «армейская группа реагирования», в которую вошли военнослужащие 289-го отряда военной полиции и 947-го отдела военной полиции, то есть, группы спецназа, заточенные именно на подавление массовых беспорядков.

              Они усилены группами SWAT (по-нашему, СОБРа) из соседних штатов Вирджиния и Мэриленд. А на авиабазу Эндрюс прибыло подкрепление из вертолетной бригады из Иллинойса, а за «Марин №1» - президентский вертолет отвечает по традиции командование морской пехоты. Также за оборону Белого дома «в случае, если он будет атакован», отвечает 911-й инженерный отряд.

              Отдельный вопрос – какими приказами и законами вся это история регулируется. В мирное время вообще нет никакой регулирующей такое переформатирование войск в столице законодательной базы. 24 марта Объединенный комитет начальников штабов (то есть, чисто армейская структура) издал так называемое «Modification 1» - приказ военному персоналу в условиях пандемии коронавируса «обеспечить выполнение президентских обязанностей». Что там написано – никто не знает.

              Месяц назад, 17 марта провинциальная газета городка Форт Мид, штат Мэриленд (там находится штаб-квартира вашингтонского гарнизона и там живут старшие офицеры) поинтересовалась у генерала Омара Джонса, что он делает в свободное время. Обычный такой провинциальный журналистский вопрос без какой-либо политической подоплеки. Генерал Джонс ответил, что только что закончил чтение книги о массовых беспорядках в Вашингтоне в 1968 году после убийства Мартина Лютера Кинга. Как называется книга, уточнили у него? «Нация в огне». 


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