Мировой экономике не хватило нефтехранилищ Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим 16 апреля 2020, 13:02

Фото: Robin Hausmann/Global Look Press

Текст: Михаил Кувырко

Сообщить об ошибке • США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике? Новый этап мер финансовой помощи американской экономике, объявленный на прошлой неделе, выглядит по всем меркам беспрецедентно. Если прежде программы «количественного смягчения» предусматривали выкуп на баланс ФРС надежных долговых бумаг, то теперь такую возможность получили даже так называемые мусорные облигации (долговые обязательства с высокой вероятностью дефолта). «Наступление рецессии и вынужденный шок предложения делает практически неизбежным массовые дефолты на рынке облигаций, – говорится в свежем мониторинге мировой экономики, подготовленном коллективом экспертов Института Гайдара и РАНХиГС. – На фоне растущих опасений за долговой рынок ФРС заявила о готовности приобретать на сумму более 2,3 трлн долларов не только государственные и ипотечные облигации, но и облигации регионов, паи биржевых инвестиционных фондов, чей портфель был вложен в высокодоходные облигации, а также корпоративные облигации». ФРС будет приобретать облигации напрямую у компаний или на вторичном рынке, на что выделено уже 750 млрд долларов. Эта программа будет включать приобретение облигаций так называемых падших ангелов, то есть компаний, чьи облигации на 22 марта имели инвестиционные рейтинги, но стремительно перешли в статус «мусорных». Среди первых адресатов этих мер поддержки оказались такие компании, как гигант автопрома Ford Motor Co., нефтегазовая компания из Оклахомы Continental Resources Inc. и газовая Western Midstream Operating LP из Техаса. Для американского малого и среднего бизнеса предложена своя программа «вертолетных» денег. ФРС предоставит дополнительную поддержку банкам, которые выдают ссуды малому бизнесу или участвуют в программе казначейства по защите зарплат. На выкуп этих займов у банков в размере до 95% долга может быть потрачено около 650 млрд долларов. ФРС будет использовать свои инструменты «решительно, агрессивно и не откладывая, до тех пор, пока мы не будем уверены, что экономика прочно встала на путь восстановления», заверил недавно глава центробанка США Джером Пауэлл. Принятое в конце марта решение ФРС о переходе к «неограниченному количественному смягчению» – выкупу ценных бумаг американских компаний в любых необходимых объемах – позволило успокоить фондовый рынок. Индекс Доу-Джонса, потерявший с середины февраля более трети своего значения, на сегодняшний день уже отыграл почти половину своего падения. На эту тему Правда, для обычных граждан США эти денежные инъекции в долговые обязательства пока остаются лишь новостями из заоблачного мира высоких финансов. По данным недавнего опроса американского аналитического центра Data for Progress, 33% респондентов уже потеряли работу, были отправлены во временные отпуска или переведены на сокращенный рабочий график. 41% из тех, кто лишился работы, сталкиваются с проблемами в обеспечении базовых жизненных нужд. Как сообщили большинство участников опроса, объявленная властями программа разовых выплат по 1200 долларов каждому американцу с годовыми доходами до 70 тысяч долларов в год (плюс по 500 долларов на ребенка) не даст возможности покрыть текущие расходы более чем в течение месяца. Мы подумаем об этом завтра Сегодня ФРС действует по опыту кризиса 2008 года, когда для спасения финансового рынка пришлось вливать большие деньги, и ничего плохого не случилось. Поэтому руководство Федерального резерва, видимо, думает, что так же надо сделать и сейчас, отмечает экономист Хазби Будунов, редактор Telegram-канала PolitEconomics. Но если кризис 2008 года был вызван плохими долгами финансового сектора, то за последние годы произошло наращение долгов в корпоративном секторе и в частных домохозяйствах. «Теперь проблему пытаются решить дополнительным увеличением кредитования. Фактически Трамп сейчас реализует концепцию «вертолетных денег», которые просто печатают и разбрасывают, но при этом нет никакой определенной программы развития экономики и крупных проектов. Деньги раздают в расчете на авось, исходя из предположения, что в этом случае ничего не развалится. В лучшем случае это может удержать падение на фондовом рынке, но рост экономики эти меры вызвать не помогут, не говоря уже о поддержке занятости. Нужны меры другого характера: активное государственное вмешательство наподобие национализации крупных компаний, которые имеют стратегическое значение для общества», – говорит Будунов. В 2008 году, напоминает эксперт, в США к таким мерам уже прибегали – тогда были национализированы ипотечные агентства Freddy Mac и Fannie Mae. Теперь же кризис просто заливают огромными деньгами, хотя эти долги надо будет отдавать, когда все закончится, что практически невозможно – их можно только списать. Если же их не списать, предупреждает Будунов, то заработная плата должна расти высокими темпами, чтобы у людей была возможность снизить долговую нагрузку. В противном случае долги будут висеть на балансах компаний и домохозяйств. А если эти обязательства не будут обслуживаться, последует каскад крушений и банкротств, похожий на эффект домино. Нынешняя раздача денег, говорит политолог-американист Алексей Черняев, это попытка купировать негативные последствия экономического кризиса, триггером для которого стала эпидемия коронавируса: «Альтернативой раздаче денег выступают только крах значительной части бизнеса и резкое ускорение и без того небывалых темпов роста безработицы. Так что у Трампа, по сути, нет другого выбора. Вопрос о том, что дальше делать с новыми долгами, находится вне горизонта прогнозирования – как говорила Скарлетт О'Хара: «Я подумаю об этом завтра». Пока неясно, сколько именно будет продолжаться эпидемия коронавируса, какие в итоге расходы она с собой принесет и так далее». Кроме того, нельзя забывать о факторе приближающихся президентских выборов – популярные решения сейчас лишь играют на руку Трампу. У демократов же, констатирует Черняев, никакого собственного понимания, как выходить из кризиса, фактически нет, особенно после выхода из кампании Берни Сандерса: «Демократы оказались в невыгодном положении: Трамп действует, а они в лучшем случае остаются в роли критиков. Трамп на ежедневных брифингах для прессы в Белом доме рассказывает всей стране, как борется с вирусом – Байден, самоизолировавшись, из подвала своего дома записывает ролики с критикой Трампа. В текущей ситуации представитель оппозиции получает все шансы выиграть выборы, но дряхлый Байден не выглядит хорошим предложением для американского избирателя. По сравнению с ним даже Хиллари Клинтон в 2016 году выглядела не столь уж плохо». Бесплатный бонус к пандемии Непредсказуемые эффекты «неограниченное количественное смягчение» может иметь и для мировой экономики. У Штатов, напоминает макроэкономический аналитик Александр Полыгалов, есть возможность включить эмиссионное финансирование своей экономики и тем самым сгладить последствия грядущего кризиса за счет особого статуса доллара. И пока США сохраняют свою роль эмитента главной валюты мировой торговли, спрос на доллары всегда будет. Поэтому дополнительная долларовая масса будет поглощаться всем остальным миром – за счет, например, роста номинированных в долларах международных резервов. Более благоприятный сценарий предполагает, что доллар и долларовые ценные бумаги по-прежнему будут рассматриваться как «тихая гавань» мировой экономики. В результате нынешняя долларовая эмиссия окажется для США своего рода бесплатным бонусом. К тому же, добавляет Хазби Будунов, инфляция в смысле роста потребительских цен Штатам точно не грозит. Для этого необходимо, чтобы зарплаты и продажи в экономике росли быстрее производительности труда, а этого сейчас и близко нет: в марте в США было зафиксировано резкое падение продаж, а в условиях всплеска безработицы ни о каком росте зарплат и речи быть не может. Иными словами, предпосылок для роста инфляции даже в условиях ускоренной раздачи денег нет. А вот взять свое на внешних рынках, благодаря явлению коронавируса, доллар уже успел – повышенный спрос на американскую валюту в последние недели отмечался в самых разных странах. В России, например, в феврале объем покупок долларов, по данным коммерческих банков, вырос на 40% к уровню прошлого года (хотя за последние пару недель рубль существенно укрепился к доллару). Украинская гривна в середине марта всего за четыре дня потеряла почти весь запас прочности к доллару, накопленный за предшествующие девять месяцев. Огромную нехватку американской валюты испытывает Турция – еще в феврале ее чистые валютные резервы упали до 1,5 млрд долларов. В худшем же случае за широкую эмиссию доллара будет расплачиваться не население США за счет роста инфляции, а экономики всех остальных стран – уже за счет укрепления национальных валют к доллару, отмечает Александр Полыгалов: «Сейчас валюты стран-экспортеров нефти, наоборот, обесцениваются на фоне падения цены на нефть. Но валюты основных торговых партнеров США, таких как Китай и Евросоюз, могут начать укрепляться именно благодаря широкомасштабному эмиссионному финансированию экономики США. А это, в свою очередь, приведет к получению американским бизнесом ситуативных преимуществ».

