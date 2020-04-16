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16 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
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Почему Россия не отмечает день победы над Японией

Если сравнивать с Великой Отечественной войной, боевые действия против японцев были стремительными и сверхуспешнымиФото: Евгений Халдей/РИА Новости
Ветеранские организации направили Владимиру Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы в Москве до окончания эпидемии. Возможно, что в итоге парад состоится 3 сентября. Раньше этот день был государственным праздником и выходным днем − советские люди отмечали победу над Японией, но впоследствии праздник упразднили. По какой причине мы не любим напоминать Токио о его капитуляции?  Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...

Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

              Доллары США теперь раздают практически всем и даром   16 апреля 2020, 13:02
              Фото: Robin Hausmann/Global Look Press
              Текст: Михаил Кувырко

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              США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?

              Новый этап мер финансовой помощи американской экономике, объявленный на прошлой неделе, выглядит по всем меркам беспрецедентно. Если прежде программы «количественного смягчения» предусматривали выкуп на баланс ФРС надежных долговых бумаг, то теперь такую возможность получили даже так называемые мусорные облигации (долговые обязательства с высокой вероятностью дефолта).

              «Наступление рецессии и вынужденный шок предложения делает практически неизбежным массовые дефолты на рынке облигаций, – говорится в свежем мониторинге мировой экономики, подготовленном коллективом экспертов Института Гайдара и РАНХиГС. – На фоне растущих опасений за долговой рынок ФРС заявила о готовности приобретать на сумму более 2,3 трлн долларов не только государственные и ипотечные облигации, но и облигации регионов, паи биржевых инвестиционных фондов, чей портфель был вложен в высокодоходные облигации, а также корпоративные облигации».

              ФРС будет приобретать облигации напрямую у компаний или на вторичном рынке, на что выделено уже 750 млрд долларов. Эта программа будет включать приобретение облигаций так называемых падших ангелов, то есть компаний, чьи облигации на 22 марта имели инвестиционные рейтинги, но стремительно перешли в статус «мусорных». Среди первых адресатов этих мер поддержки оказались такие компании, как гигант автопрома Ford Motor Co., нефтегазовая компания из Оклахомы Continental Resources Inc. и газовая Western Midstream Operating LP из Техаса.

              Для американского малого и среднего бизнеса предложена своя программа «вертолетных» денег. ФРС предоставит дополнительную поддержку банкам, которые выдают ссуды малому бизнесу или участвуют в программе казначейства по защите зарплат. На выкуп этих займов у банков в размере до 95% долга может быть потрачено около 650 млрд долларов. ФРС будет использовать свои инструменты «решительно, агрессивно и не откладывая, до тех пор, пока мы не будем уверены, что экономика прочно встала на путь восстановления», заверил недавно глава центробанка США Джером Пауэлл.

              Принятое в конце марта решение ФРС о переходе к «неограниченному количественному смягчению» – выкупу ценных бумаг американских компаний в любых необходимых объемах – позволило успокоить фондовый рынок. Индекс Доу-Джонса, потерявший с середины февраля более трети своего значения, на сегодняшний день уже отыграл почти половину своего падения.

              Правда, для обычных граждан США эти денежные инъекции в долговые обязательства пока остаются лишь новостями из заоблачного мира высоких финансов. По данным недавнего опроса американского аналитического центра Data for Progress, 33% респондентов уже потеряли работу, были отправлены во временные отпуска или переведены на сокращенный рабочий график. 41% из тех, кто лишился работы, сталкиваются с проблемами в обеспечении базовых жизненных нужд.

              Как сообщили большинство участников опроса, объявленная властями программа разовых выплат по 1200 долларов каждому американцу с годовыми доходами до 70 тысяч долларов в год (плюс по 500 долларов на ребенка) не даст возможности покрыть текущие расходы более чем в течение месяца.  

              Мы подумаем об этом завтра

              Сегодня ФРС действует по опыту кризиса 2008 года, когда для спасения финансового рынка пришлось вливать большие деньги, и ничего плохого не случилось. Поэтому руководство Федерального резерва, видимо, думает, что так же надо сделать и сейчас, отмечает экономист Хазби Будунов, редактор Telegram-канала PolitEconomics. Но если кризис 2008 года был вызван плохими долгами финансового сектора, то за последние годы произошло наращение долгов в корпоративном секторе и в частных домохозяйствах.

              «Теперь проблему пытаются решить дополнительным увеличением кредитования. Фактически Трамп сейчас реализует концепцию «вертолетных денег», которые просто печатают и разбрасывают, но при этом нет никакой определенной программы развития экономики и крупных проектов. Деньги раздают в расчете на авось, исходя из предположения, что в этом случае ничего не развалится. В лучшем случае это может удержать падение на фондовом рынке, но рост экономики эти меры вызвать не помогут, не говоря уже о поддержке занятости.

              Нужны меры другого характера: активное государственное вмешательство наподобие национализации крупных компаний, которые имеют стратегическое значение для общества», – говорит Будунов.

              В 2008 году, напоминает эксперт, в США к таким мерам уже прибегали – тогда были национализированы ипотечные агентства Freddy Mac и Fannie Mae. Теперь же кризис просто заливают огромными деньгами, хотя эти долги надо будет отдавать, когда все закончится, что практически невозможно – их можно только списать. Если же их не списать, предупреждает Будунов, то заработная плата должна расти высокими темпами, чтобы у людей была возможность снизить долговую нагрузку. В противном случае долги будут висеть на балансах компаний и домохозяйств. А если эти обязательства не будут обслуживаться, последует каскад крушений и банкротств, похожий на эффект домино.

              Нынешняя раздача денег, говорит политолог-американист Алексей Черняев, это попытка купировать негативные последствия экономического кризиса, триггером для которого стала эпидемия коронавируса: «Альтернативой раздаче денег выступают только крах значительной части бизнеса и резкое ускорение и без того небывалых темпов роста безработицы. Так что у Трампа, по сути, нет другого выбора. Вопрос о том, что дальше делать с новыми долгами, находится вне горизонта прогнозирования – как говорила Скарлетт О'Хара: «Я подумаю об этом завтра». Пока неясно, сколько именно будет продолжаться эпидемия коронавируса, какие в итоге расходы она с собой принесет и так далее».

              Кроме того, нельзя забывать о факторе приближающихся президентских выборов – популярные решения сейчас лишь играют на руку Трампу. У демократов же, констатирует Черняев, никакого собственного понимания, как выходить из кризиса, фактически нет, особенно после выхода из кампании Берни Сандерса:

              «Демократы оказались в невыгодном положении: Трамп действует, а они в лучшем случае остаются в роли критиков. Трамп на ежедневных брифингах для прессы в Белом доме рассказывает всей стране, как борется с вирусом – Байден, самоизолировавшись, из подвала своего дома записывает ролики с критикой Трампа. В текущей ситуации представитель оппозиции получает все шансы выиграть выборы, но дряхлый Байден не выглядит хорошим предложением для американского избирателя. По сравнению с ним даже Хиллари Клинтон в 2016 году выглядела не столь уж плохо».

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              Непредсказуемые эффекты «неограниченное количественное смягчение» может иметь и для мировой экономики.

              У Штатов, напоминает макроэкономический аналитик Александр Полыгалов, есть возможность включить эмиссионное финансирование своей экономики и тем самым сгладить последствия грядущего кризиса за счет особого статуса доллара. И пока США сохраняют свою роль эмитента главной валюты мировой торговли, спрос на доллары всегда будет. Поэтому дополнительная долларовая масса будет поглощаться всем остальным миром – за счет, например, роста номинированных в долларах международных резервов.

              Более благоприятный сценарий предполагает, что доллар и долларовые ценные бумаги по-прежнему будут рассматриваться как «тихая гавань» мировой экономики. В результате нынешняя долларовая эмиссия окажется для США своего рода бесплатным бонусом.

              К тому же, добавляет Хазби Будунов, инфляция в смысле роста потребительских цен Штатам точно не грозит. Для этого необходимо, чтобы зарплаты и продажи в экономике росли быстрее производительности труда, а этого сейчас и близко нет: в марте в США было зафиксировано резкое падение продаж, а в условиях всплеска безработицы ни о каком росте зарплат и речи быть не может. Иными словами, предпосылок для роста инфляции даже в условиях ускоренной раздачи денег нет.

              А вот взять свое на внешних рынках, благодаря явлению коронавируса, доллар уже успел – повышенный спрос на американскую валюту в последние недели отмечался в самых разных странах.

              В России, например, в феврале объем покупок долларов, по данным коммерческих банков, вырос на 40% к уровню прошлого года (хотя за последние пару недель рубль существенно укрепился к доллару). Украинская гривна в середине марта всего за четыре дня потеряла почти весь запас прочности к доллару, накопленный за предшествующие девять месяцев. Огромную нехватку американской валюты испытывает Турция – еще в феврале ее чистые валютные резервы упали до 1,5 млрд долларов.

              В худшем же случае за широкую эмиссию доллара будет расплачиваться не население США за счет роста инфляции, а экономики всех остальных стран – уже за счет укрепления национальных валют к доллару, отмечает Александр Полыгалов: «Сейчас валюты стран-экспортеров нефти, наоборот, обесцениваются на фоне падения цены на нефть. Но валюты основных торговых партнеров США, таких как Китай и Евросоюз, могут начать укрепляться именно благодаря широкомасштабному эмиссионному финансированию экономики США. А это, в свою очередь, приведет к получению американским бизнесом ситуативных преимуществ».


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