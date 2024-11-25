Гладков указал на угрозу отъезда жителей при сосредоточении на военных расходах

Tекст: Валерия Городецкая

Гладков в эфире телеканала «Россия 24» заявил о риске отъезда жителей региона, если все средства будут направляться исключительно на военные нужды, передает Газета.Ru.

Он подчеркнул, что нельзя забывать о социальной сфере и необходимости готовиться к зиме, которая может оказаться тяжелее лета.

«Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами – уйдут все люди, тогда грош нам цена», – подчеркнул он.

Также губернатор добавил, что власти открыты с жителями и делятся всей информацией, которую имеют, чтобы население было в курсе происходящего в области.