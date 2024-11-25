Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.10 комментариев
Зурабишвили назвала грузинских депутатов «рабами»
Президент Грузии Зурабишвили назвала грузинских депутатов «рабами»
Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала «черным понедельником» день 25 ноября 2024 года, когда собрался избранный 26 октября парламент страны, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В Грузии «черный понедельник», – написала она в социальных сетях. По словам Зурабишвили, «полиция и спецназ защищают дверь, за которой рабы «Грузинской мечты» убивают нашу конституцию и насмехаются над нашим парламентом».
Во вторник будет объявлена дата выборов нового президента Грузии. Зурабишвили избрали на шесть лет в 2018 году при поддержке «Грузинской мечты», однако затем она перешла в радикальную оппозицию к правительству.
Ранее она заявила, что парламент, избранный 26 октября, лишен легитимации, поэтому надо сохранить за ней должность президента до нового голосования.
В Тбилиси продолжается акция противников «Грузинской мечты». Оппозиция не участвует в работе парламента.
Напомним, 48-летний специалист международного права Шалва Папуашвили был переизбран председателем парламента Грузии.