Президент Грузии Зурабишвили назвала грузинских депутатов «рабами»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В Грузии «черный понедельник», – написала она в социальных сетях. По словам Зурабишвили, «полиция и спецназ защищают дверь, за которой рабы «Грузинской мечты» убивают нашу конституцию и насмехаются над нашим парламентом».

Во вторник будет объявлена дата выборов нового президента Грузии. Зурабишвили избрали на шесть лет в 2018 году при поддержке «Грузинской мечты», однако затем она перешла в радикальную оппозицию к правительству.

Ранее она заявила, что парламент, избранный 26 октября, лишен легитимации, поэтому надо сохранить за ней должность президента до нового голосования.

В Тбилиси продолжается акция противников «Грузинской мечты». Оппозиция не участвует в работе парламента.

Напомним, 48-летний специалист международного права Шалва Папуашвили был переизбран председателем парламента Грузии.