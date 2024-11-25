Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.10 комментариев
Армения согласилась на принятие документов на саммите ОДКБ без своего участия
Армения поддержала принятие документов на саммите ОДКБ без участия ее представителей
Армения не будет участвовать в заседаниях ОДКБ в Астане 28 ноября, однако не стала возражать против принятия запланированных документов, несмотря на отказ от личного присутствия, сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
По его словам, Армения приняла решение не участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут 28 ноября в Астане, передает РИА «Новости». При этом Ереван не против, чтобы запланированные документы были приняты другими государствами – членами ОДКБ.
28 ноября в Астане запланированы совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в угрозе суверенитету страны, заявив, что ее действия не соответствуют ожиданиям Армении. Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ, подчеркивая важность сохранения союзнических отношений.