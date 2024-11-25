Армения согласилась на принятие документов на саммите ОДКБ без своего участия

Армения поддержала принятие документов на саммите ОДКБ без участия ее представителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Армения приняла решение не участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут 28 ноября в Астане, передает РИА «Новости». При этом Ереван не против, чтобы запланированные документы были приняты другими государствами – членами ОДКБ.

28 ноября в Астане запланированы совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в угрозе суверенитету страны, заявив, что ее действия не соответствуют ожиданиям Армении. Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ, подчеркивая важность сохранения союзнических отношений.