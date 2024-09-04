Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ

Боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу»

Сбивший шесть тяжелых дронов казак Деев: Дробовиком «Бабу-ягу» не собьешь

Tекст: Андрей Резчиков

«Эффективнее всего сбивать тяжелые дроны стрельбой из автомата. Из дробовика можно сбить только легкий дрон-камикадзе или наблюдательный БПЛА. Я смог попасть из охотничьего ружья только в один дрон-камикадзе», – рассказал атаман станицы Терновской Юрий Деев с позывным «Иваныч», служащий в Херсонской области. По его словам, при выстреле из дробовика дробь рассеивается, что увеличивает зону поражения, но эффективность такого удара, по сравнению с автоматным выстрелом, намного меньше.

Также для борьбы с дронами можно использовать советские зенитные установки ЗСУ-57-2 и ЗУ-23. «На той стороне у них все это есть. Вот наша «Герань» летит, они включают прожекторы и открывают огонь из более мощного оружия», – добавил Деев.

В зоне СВО остается актуальной проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов, поскольку они управляются через спутник и на них не действуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Свой первый дрон-камикадзе Деев сбил в июне этого года, а затем устроил охоту с АК-12 на один из самых мощных украинских дронов «Баба-яга», переделанный из сельскохозяйственного беспилотника для военных целей. ВСУ запускают эти беспилотники по ночам. Сейчас Деевым уничтожено шесть вражеских беспилотников. Деев предпочитает использовать для своей охоты на «Бабу-ягу» безотказный и проверенный десятилетиями АК-74.

«Как я их сбивал? Они падают, если попадаешь в аккумулятор. А так попадал намного больше раз, но у «Бабы-яги» шесть вентиляторов, поэтому даже если разрушить один из них, дрон не падает, а улетает, хотя и медленнее», – рассказал казак.

Что касается средств РЭБ, сочетающих относительно высокую мощность с компактностью и небольшим весом, то они выдают местоположение бойца, поэтому подобной техникой Деев не пользуется.

В 2015 году в системе подготовки российских снайперов ввели упражнение «Уничтожение беспилотников», однако Деев считает, что подбить дрон в воздухе по силам любому бойцу, который «обучается по ходу СВО». «Меня никто не учил, я сам пошел. Сначала сказал о моем желании начальству, которое было не против. После этого я стал ходить на охоту на беспилотники каждую ночь», – добавил собеседник.

При этом Деев ведет охоту на беспилотники без дрон-детектора, улавливающего характерное для БПЛА излучение и предупреждающего о приближении опасности. «Мне друг купил тепловизор. А других средств у меня нет. Но такие дрон-детекторы, конечно, нужны. В нашем подразделении они имеются только у двоих бойцов. С его помощью видно на километр-полтора, с какой стороны и сколько дронов летит. Предупреждение об опасности позволяет успеть спрятаться», – пояснил казак.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как формируются казачьи добровольческие формирования для участии в СВО.