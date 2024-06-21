Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.4 комментария
Члены ОДКБ заверили, что обязательства перед Арменией сохраняются
Армения остается союзником ОДКБ со всеми вытекающими обязательствами, заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, Армения была и остается союзником в ОДКБ, обязательства перед страной сохраняются, передает ТАСС.
Также Тасмагамбетов выразил надежду, что Ереван в скором времени прояснит свою позицию по данному вопросу.
Кроме того, генсек отметил, что, согласно заявлению внешнеполитического ведомства Армении, страна признает независимость Палестины.
На прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Он объяснил свое высказывание позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе.