Члены ОДКБ заверили, что обязательства перед Арменией сохраняются

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Армения была и остается союзником в ОДКБ, обязательства перед страной сохраняются, передает ТАСС.

Также Тасмагамбетов выразил надежду, что Ереван в скором времени прояснит свою позицию по данному вопросу.

Кроме того, генсек отметил, что, согласно заявлению внешнеполитического ведомства Армении, страна признает независимость Палестины.

На прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Он объяснил свое высказывание позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе.

