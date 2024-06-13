Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
Премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией белорусского президента Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.
Пашинян пообещал никогда не посещать Минск и допустил изменение позиции по ОДКБ в случае, если из объединения выйдет Белоруссия или если господин Лукашенко извинится, передает «Коммерсант».
В частности, он заявил, что один из руководителей стран ОДКБ рассказал об «участии Белоруссии в подготовке войны, поощрении победы Азербайджана».
Премьер Армении добавил, что Ереван останется в объединении, если «Лукашенко найдет такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».
Кроме того, Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, передает ТАСС.
Ранее Пашинян заявил о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности.