Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко

Tекст: Александра Юдина

Пашинян пообещал никогда не посещать Минск и допустил изменение позиции по ОДКБ в случае, если из объединения выйдет Белоруссия или если господин Лукашенко извинится, передает «Коммерсант».

В частности, он заявил, что один из руководителей стран ОДКБ рассказал об «участии Белоруссии в подготовке войны, поощрении победы Азербайджана».

Премьер Армении добавил, что Ереван останется в объединении, если «Лукашенко найдет такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».

Кроме того, Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Ранее Пашинян заявил о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности.