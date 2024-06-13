Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
Пашинян назвал «следующим шагом» выход Армении из ОДКБ
Премьер Пашинян подтвердил выход Армении из ОДКБ с поправкой по «ситуации»
Премьер-министр Никол Пашинян заявил о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это станет следующим шагом властей страны.
Пашинян отметил, что пока неизвестно, когда это произойдет: через месяц, год или три года. Он подчеркнул, что решение будет принято в зависимости от ситуации, передает ТАСС.
Также премьер прокомментировал действия полиции во время протестов у здания парламента. Он сказал, что правоохранители действовали в соответствии с законом и профессионально. По словам Пашиняна, полиция будет действовать так же и в подобных случаях в будущем.
Напомним, накануне во время столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек.