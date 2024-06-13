Пашинян назвал «следующим шагом» выход Армении из ОДКБ

Премьер Пашинян подтвердил выход Армении из ОДКБ с поправкой по «ситуации»

Tекст: Максим Попов

Пашинян отметил, что пока неизвестно, когда это произойдет: через месяц, год или три года. Он подчеркнул, что решение будет принято в зависимости от ситуации, передает ТАСС.

Также премьер прокомментировал действия полиции во время протестов у здания парламента. Он сказал, что правоохранители действовали в соответствии с законом и профессионально. По словам Пашиняна, полиция будет действовать так же и в подобных случаях в будущем.



Напомним, накануне во время столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек.





