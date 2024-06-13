В ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что пострадали как участники акции, так и полицейские. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы, передает ТАСС.

Отмечается, что полиция для разгона протестующих использовала шумовые гранаты.

Ранее в Ереване у здания парламента произошли столкновения протестующих против премьер-министра Никола Пашиняна с полицией, около 100 человек были задержаны.

В среду произошла потасовка и в армянском парламенте. Драка началась после того, как Пашинян назвал нескольких генералов трусами.