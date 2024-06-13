Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
В ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек
В ходе столкновений между протестующими и полицией в среду вечером у здания парламента Армении в Ереване пострадал 101 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Отмечается, что пострадали как участники акции, так и полицейские. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы, передает ТАСС.
Отмечается, что полиция для разгона протестующих использовала шумовые гранаты.
Ранее в Ереване у здания парламента произошли столкновения протестующих против премьер-министра Никола Пашиняна с полицией, около 100 человек были задержаны.
В среду произошла потасовка и в армянском парламенте. Драка началась после того, как Пашинян назвал нескольких генералов трусами.