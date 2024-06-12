Столкновения протестующих с полицией произошли у парламента Армении

Tекст: Антон Антонов

Оппозиция разбила палатки и проводит бессрочную акцию протеста у здания парламента. Позднее участники шествия направились в сторону здания правительства Армении, передает ТАСС.

Большинство демонстрантов разошлось по дороге. К 23.30 (22.30 по Москве) у здания правительства выставлено оцепление полиции, но организованных групп манифестантов нет, передает РИА «Новости».

В пресс-службе МВД страны сообщили, что задержаны 98 участников акции протеста. Минздрав сообщил, что «за медицинской помощью обратились 79 гражданских лиц и сотрудников полиции». В полиции уточнили, что пострадали 17 полицейских.

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил: «Завтра утром пройдет заседание правительства. С 09.00 (08.00 мск) мы должны быть там как один». Он заявил, что силовики применили неправомерную силу в отношении митингующих.

Напомним, в среду произошла потасовка и в армянском парламенте. Драка между оппозиционными и провластными депутатами началась после того, как Пашинян назвал нескольких генералов трусами.