Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Столкновения протестующих с полицией произошли у парламента Армении
У здания парламента Армении в Ереване произошли столкновения протестующих с полицией, около 100 человек задержаны, около 80 пострадали, демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают информационные агентства.
Оппозиция разбила палатки и проводит бессрочную акцию протеста у здания парламента. Позднее участники шествия направились в сторону здания правительства Армении, передает ТАСС.
Большинство демонстрантов разошлось по дороге. К 23.30 (22.30 по Москве) у здания правительства выставлено оцепление полиции, но организованных групп манифестантов нет, передает РИА «Новости».
В пресс-службе МВД страны сообщили, что задержаны 98 участников акции протеста. Минздрав сообщил, что «за медицинской помощью обратились 79 гражданских лиц и сотрудников полиции». В полиции уточнили, что пострадали 17 полицейских.
Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил: «Завтра утром пройдет заседание правительства. С 09.00 (08.00 мск) мы должны быть там как один». Он заявил, что силовики применили неправомерную силу в отношении митингующих.
Напомним, в среду произошла потасовка и в армянском парламенте. Драка между оппозиционными и провластными депутатами началась после того, как Пашинян назвал нескольких генералов трусами.