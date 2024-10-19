Посол в Армении назвал БРИКС клубом без давления

Посол в Армении Копыркин заявил, что в БРИКС не навязывают решений и уважают суверенитет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, БРИКС – это организация, которая действует на принципах равноправия, взаимного уважения, открытости, прагматизма и солидарности,

«Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, «выкручивать руки» для обслуживания интересов кучки предводителей», – отметил посол России в Армении.

Копыркин подчеркнул, что БРИКС не является классической международной организацией, где требуется принятие юридических обязательств или изменение законодательства.

При этом он добавил, что не нужно идти против собственных интересов ради вступления.

«Нет и необходимости ради вступления переступать через собственные интересы, например, обрушивать отношения в сфере безопасности со своими близкими союзниками», – указал он.

Посол также указал на важность включения ключевых партнеров Армении в БРИКС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ждет прибытия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящий саммит БРИКС в Казани для обсуждения расширения двусторонних отношений и международных вопросов.

