Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
Посол в Армении назвал БРИКС клубом без давления
Посол в Армении Копыркин заявил, что в БРИКС не навязывают решений и уважают суверенитет
БРИКС отличается суверенностью и взаимоуважением, организация не навязывает решений участникам объединения, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.
По его словам, БРИКС – это организация, которая действует на принципах равноправия, взаимного уважения, открытости, прагматизма и солидарности,
«Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, «выкручивать руки» для обслуживания интересов кучки предводителей», – отметил посол России в Армении.
Копыркин подчеркнул, что БРИКС не является классической международной организацией, где требуется принятие юридических обязательств или изменение законодательства.
При этом он добавил, что не нужно идти против собственных интересов ради вступления.
«Нет и необходимости ради вступления переступать через собственные интересы, например, обрушивать отношения в сфере безопасности со своими близкими союзниками», – указал он.
Посол также указал на важность включения ключевых партнеров Армении в БРИКС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ждет прибытия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящий саммит БРИКС в Казани для обсуждения расширения двусторонних отношений и международных вопросов.