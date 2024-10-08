Путин пригласил Пашиняна на саммит БРИКС в Казани 22–24 октября

Tекст: Александра Юдина

Российский лидер подчеркнул, что мероприятие будет полезным и интересным, а также выразил надежду на проведение двусторонней встречи. В ответ Пашинян поблагодарил Путина, передает ТАСС.

Также президент России отметил, что на саммите ожидается много контактов с международными коллегами. По словам Путина, будет возможность обсудить важные вопросы с представителями нескольких десятков стран, участвующих в саммите.

По итогам встречи также стало известно о значительном росте товарооборота между Россией и Арменией. В прошлом году он составил 7,4 млрд долларов, а в первом полугодии 2023 года увеличился в 2,5 раза, превысив 8,3 млрд долларов.

По прогнозам главы государства, в текущем году товарооборот может достичь 14–16 млрд долларов, что станет рекордом для двусторонних отношений.

Ранее Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле и пригласил его на саммит БРИКС в Казани.