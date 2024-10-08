Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани
Путин встретился с Алиевым в Кремле и пригласил его на саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин провел встречу с Ильхамом Алиевым в Кремле и пригласил его на саммит БРИКС в Казани в конце октября, обсудив армяно-азербайджанское урегулирование.
Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Большом Кремлевском дворце, передает ТАСС.
Во встрече приняли участие высокопоставленные российские чиновники, включая вице-премьера России Алексея Оверчука и главу МИД России Сергея Лаврова. Основной темой переговоров стало урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
В ходе встречи Путин пригласил Алиева принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября.
«Мы ждем вас в Казани 23–24 октября», – обратился глава российского государства к Алиеву на встрече в Кремле.
Предыдущая встреча Путина и Алиева прошла в августе в Баку. После встреч с азербайджанским лидером Путин планирует обсудить текущие проблемы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ранее Алиев прибыл для переговоров с Путиным в Кремль.
До этого премьер Армении Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире в течение месяца, но азербайджанская сторона не приемлет предложение армянской стороны о проекте мирного договора, который исключает несогласованные положения.