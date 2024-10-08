Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
Алиев прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Путин обсудит с Алиевым нормализацию отношений Баку и Еревана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, главной темой которых станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Переговоры пройдут на полях саммита СНГ, который собрал лидеров стран-участников в столице России.
Главной темой обсуждения станет нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией.
Ожидается, что стороны также затронут вопросы двустороннего сотрудничества, включая экономические и политические аспекты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире в течение месяца.
Армения ранее предложила Азербайджану заключить мирное соглашение до начала ноябрьского Климатического саммита в Баку, подчеркнув важность доверия и стабильности в регионе.
Азербайджанская сторона не приемлет предложение армянской стороны о проекте мирного договора, который исключает несогласованные положения.