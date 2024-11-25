Рябков назвал условия развертывания российских РСМД

Рябков не исключил развертывание РСМД как ответ на американские действия

Tекст: Ольга Иванова

Вопрос о возможном развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности (РСМД) обсуждается на фоне действий США. Как сообщает ТАСС, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что судьба моратория на их размещение находится под контролем Вашингтона. Он подчеркнул, что США и их союзники несут полную ответственность за возможное обострение ситуации.

Рябков заявил, что «безрассудная и бесчеловечная политика» США влияет на международную стабильность. Он добавил, что любые эскалационные сценарии, инициированные США, будут иметь серьезные последствия для глобальной безопасности.

Кроме того, Рябков указал на возможное размещение РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе как на одну из ответных мер России. Он отметил, что появление американских ракет в любом регионе определит военные и технические шаги РФ. По его словам, это вопрос неоднократно обсуждался, и Россия готова принять соответствующие меры в ответ на действия США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.