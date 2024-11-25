Самолет Москва – Калининград экстренно сел в Петербурге из-за пассажира

Самолет S7, следующий рейсом Москва – Калининград, сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

Tекст: Евгения Караваева

Самолет S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, пишет ТАСС. Инцидент произошел на борту рейса S7 1211. 45-летнего мужчину оперативно госпитализировали.

Авиалайнер отправится в Калининград через 30 минут после дозаправки.

Службы аэропорта и экипаж самолета проводят все необходимые мероприятия для скорейшего продолжения рейса. Пассажиры ожидают продолжения путешествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, такие случае нередки. Ранее самолет авиакомпании «Россия», летевший из Хабаровска в Красноярск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Самолет Red Wings, вылетевший из Новосибирска на Пхукет, вернулся в пункт отправления также из-за того, что одному из пассажиров понадобилась экстренная медпомощь.