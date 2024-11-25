Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Самолет Москва – Калининград экстренно сел в Петербурге из-за пассажира
Самолет S7, следующий рейсом Москва – Калининград, сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет S7 Airlines, выполнявший рейс S7 1211 из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Петербурге из-за плохого самочувствия 45-летнего пассажира, которого госпитализировали после приземления в аэропорту Пулково.
Самолет S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, пишет ТАСС. Инцидент произошел на борту рейса S7 1211. 45-летнего мужчину оперативно госпитализировали.
Авиалайнер отправится в Калининград через 30 минут после дозаправки.
Службы аэропорта и экипаж самолета проводят все необходимые мероприятия для скорейшего продолжения рейса. Пассажиры ожидают продолжения путешествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, такие случае нередки. Ранее самолет авиакомпании «Россия», летевший из Хабаровска в Красноярск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Самолет Red Wings, вылетевший из Новосибирска на Пхукет, вернулся в пункт отправления также из-за того, что одному из пассажиров понадобилась экстренная медпомощь.