Самолет Red Wings из Новосибирска в Пхукет вернулся из-за больного пассажира

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что пассажиру стало плохо во время полета, поэтому было принято решение вернуть самолет в Новосибирск, семья заболевшего человека была снята с рейса, передает РИА «Новости».

Ранее Red Wings задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей, в связи с выходом из строя двух самолетов. Однако уже в понедельник компания выслала запасной борт, который занялся перевозкой пассажиров.

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении российского авиаперевозчика Red Wings, поскольку 13 августа к полету был допущен самолет с неисправным кондиционером по маршруту Анталья – Москва. В ведомстве подчеркнули, что сломанная установка угрожала жизни и здоровью пассажиров.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что в связи с отменой по техническим причинам рейсов авиакомпании Red Wings в турецкой Анталье застряли более 1,2 тыс. граждан России.